UNE PREMIÈRE PRODUCTION DE CONCENTRÉ DE LITHIUM AU COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD

Les premières tonnes de concentré de spodumène (lithium) ont été produites au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN), au Québec ; la mise en service du Complexe se déroule selon le calendrier et le budget prévus.

Un programme de forage à grande échelle de plus de 50 000 m est prévu avec Jourdan Resources dans le projet Vallée Lithium (claims d'acquisition).

Lancement d'un nouveau programme de forage, l'un des plus importants au Québec en 2023, visant à définir une base de ressources plus importante capable de fournir plus de tonnes et une meilleure qualité de matériau au concentrateur du Complexe LAN.

LA MOTTE, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium Sayona (ASX: SYA) (OTCQB: SYAXF) a produit avec succès le premier concentré de spodumène (lithium) à son Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN), au Québec, marquant une nouvelle étape dans le démarrage du Complexe.

Concentré de spodumène sur le filtre-presse du Complexe LAN (Groupe CNW/SAYONA) Concentré de spodumène au Complexe LAN (Groupe CNW/SAYONA) De gauche à droite : Sylvain Collard (Vice-président exécutif et Chef des opérations de Sayona), Brett Lynch (Directeur général de Sayona Mining Lte.), Stan Bharti (Directeur de Jourdan Resources) et Rene Bharti (Président-directeur général de Jourdan Resources) à la mine à ciel ouvert LAN. (Groupe CNW/SAYONA)

Environ 70 tonnes de concentré de lithium ont été produites. La mise en service se déroule comme prévu et le premier concentré commercialisable devrait être produit sous peu. Le démarrage du Complexe LAN se déroule conformément au calendrier et au budget, dans un contexte d'intensification de la demande de ce métal essentiel pour les batteries utilisées dans l'industrie nord-américaine des véhicules électriques et des batteries, qui connaît une croissance rapide.

L'exploitation du Complexe LAN représentera la source la plus importante de production de lithium en roche dure en Amérique du Nord, en concordance avec les orientations stratégiques du Québec sur le développement d'une filière batterie regroupant toutes les étapes de la chaîne de valeur, de l'exploitation minière à la fabrication.

Brett Lynch, directeur général de Sayona Mining, a félicité l'équipe du Complexe LAN pour cette nouvelle étape.

« Il s'agit d'une autre grande réalisation pour l'équipe du Complexe LAN. Je remercie toutes les personnes concernées d'avoir fait progresser le démarrage du Complexe dans les délais et le budget impartis - ce que peu ont réussi à faire ces derniers temps dans un contexte d'escalade des coûts et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement », a déclaré M. Lynch.

« Nous sommes excités de franchir la prochaine étape, soit la production prochaine du premier concentré de lithium commercialisable, qui marquera la prochaine étape de l'évolution de Sayona pour devenir un producteur de lithium en roche dure de premier plan. »

Sayona prévoit que la première expédition de concentré de spodumène (lithium) du Complexe aura lieu en juillet 2023, avec quatre expéditions prévues pour la première moitié de l'année 2024. La société vise une production totale comprise entre 85 000 tonnes et 115 000 tonnes au cours de cette période (voir le communiqué de l'ASX du 17 février 2023).

Cette annonce s'inscrit dans le cycle de mises à jour bimensuelles de Sayona sur le démarrage du Complexe LAN.

Vaste programme de forage pour LAN et pour le Projet Vallée Lithium de Jourdan Resources

Le Complexe LAN et Jourdan Resources Inc. ont convenu d'entreprendre un programme agressif d'exploration et de développement dans le but d'accroître et de définir des ressources minérales suffisantes pour fournir des tonnages accrus au concentrateur du Complexe.

Plus de 50 000 mètres de forage sont prévus en 2023, probablement l'un des plus importants programmes de forage au Québec cette année, sur le projet Vallée Lithium, du Complexe LAN et Jourdan, comprenant les 28 claims faisant l'objet de l'accord d'acquisition et de coentreprise conclu entre le Complexe LAN et Jourdan en novembre 2022 (voir le communiqué de la Bourse de New York du 14 novembre 2022).

Plus de 24 000 m de forage sont prévus sur le projet Vallée (claims faisant l'objet d'un earn-in), le programme devant débuter en mai 2023.

René Bharti, président-directeur général de Jourdan, a commenté : « Il s'agit d'un moment historique qui met véritablement en évidence le partenariat solide entre Jourdan, le Complexe LAN et Sayona. Jourdan possède plus de 13 000 hectares de terres autour du Complexe LAN de Sayona. L'opportunité de s'associer au Complexe et à Sayona pour accélérer la mise en production de Jourdan est évidente. »

« Étant donné que le Complexe a commencé ses opérations, Jourdan est dans une position avantageuse pour bénéficier d'un accès à ce qui, selon nous, deviendra la première mine et le premier concentrateur de lithium au Canada. Nous sommes vraiment fiers et honorés de ce que nous considérons comme un potentiel de croissance important pour les deux sociétés, dans un environnement à fort potentiel pour le lithium ».

M. Lynch, de Sayona Mining, a ajouté : « Sayona est très heureux de s'associer à Jourdan Resources pour entreprendre un vaste programme de forage à grande échelle au Complexe LAN et sur les claims d'acquisition du projet Vallée. Le programme de forage combiné sera entrepris en consultation avec les parties prenantes de la communauté locale, afin d'obtenir une base de ressources minérales plus importante et de meilleures teneurs dans nos opérations en Abitibi, capable de fournir des tonnages de minerai plus importants au concentrateur du Complexe LAN et de prolonger la durée de vie de la mine. »

Le projet Vallée comprend 48 titres miniers couvrant environ 1 997 ha, à proximité immédiate de la mine LAN, avec 20 baux situés à moins de 500 m de la limite de la mine. En comparaison, les concessions du Complexe LAN couvrent environ 582 ha. En novembre 2022, Sayona a annoncé une acquisition stratégique et un complément de prix pour le Complexe LAN sur le projet, le Complexe acquérant 20 titres miniers et ayant le droit d'acquérir jusqu'à 51% de participation dans les 28 titres miniers restants (voir le communiqué ASX du 14 novembre 2022).

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

La société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui affecte matériellement les informations incluses dans l'annonce de marché initiale et que tous les hypothèses et paramètres techniques importants continuent de s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. La société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière significative par rapport aux annonces initiales.

