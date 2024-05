Une première pour une pizzeria québécoise - Phil & Fred au stade des Alouettes de Montréal cet été

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Il y aura du nouveau au stade Percival-Molson cet été. En effet, grâce à une entente conclue entre l'équipe de la Ligue canadienne de football des Alouettes de Montréal et l'entreprise québécoise Phil & Fred, les amateurs de football pourront mettre la main sur une pizza haut de gamme 100 % québécoise pendant les parties.

« Nous sommes fiers de ce partenariat, fiers des Alouettes de Montréal et fiers de leur résilience. C'est un honneur pour nous de nous joindre à eux et de renforcer, par la même occasion, le sentiment d'appartenance des Québécois à l'égard de cette équipe en étant l'un de leurs fournisseurs », souligne d'entrée de jeu Simon Verville, directeur commercial et cofondateur de Phil & Fred Pizzeria.

La collaboration entre l'équipe sportive et l'entreprise québécoise a débuté lors du dernier Super Bowl. Phil & Fred était un partenaire officiel des Alouettes pour cet événement important et l'entreprise pouvait faire rayonner son produit grâce à des initiatives promotionnelles conjointes avec les Alouettes. Pour la saison de football qui s'amorce, ce partenariat prend de l'ampleur. C'est maintenant dans 5 concessions et 21 loges corporatives que seront offertes des pointes au fromage et des pointes pepperoni-fromage de chez Phil & Fred pendant les parties. Il s'agit d'une première pour une pizzeria québécoise, car, par le passé, les propriétaires des concessions de pizza sur le site étaient de grandes chaînes canadiennes ou américaines.

« Il est important pour nous de collaborer avec des fournisseurs québécois et de promouvoir les entreprises d'ici au sein du stade qui accueille les Alouettes de Montréal. Le partenariat avec l'entreprise Phil & Fred s'annonce très prometteur, et nous avons hâte que nos partisans découvrent leurs excellentes pizzas! », souligne pour sa part Hugo Bernier, directeur principal des partenariats corporatifs aux Alouettes de Montréal.

L'équipe de football montréalaise commencera la saison au stade Percival-Molson le samedi 25 mai, à 19 h 30. Pour en savoir davantage sur Phil & Fred Pizzeria, cliquez ici .

À propos de Phil & Fred Pizzeria

Phil & Fred Pizzeria a ouvert ses portes le 6 décembre 2019 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après avoir connu un immense succès avec leur pizzeria-comptoir, les propriétaires de Phil & Fred Pizzeria ont étendu leurs activités à la production et à la distribution de pizzas congelées haut de gamme. Aujourd'hui, soit deux ans plus tard, c'est plus de 350 000 pizzas qui ont été vendues à travers la province. Leurs produits ont littéralement dynamisé le rayon des produits surgelés des grands marchés d'alimentation.

