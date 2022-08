Une première pelletée de terre pour le milieu de vie de la population étudiante autochtone à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - La Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ), la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec sont fiers de lancer aujourd'hui la construction du nouveau milieu de vie pour étudiantes et étudiants autochtones à Trois-Rivières. La fin des travaux est prévue pour l'automne 2023.

Des partenaires déterminés à soutenir l'épanouissement social et culturel

Sous le leadership de la SIRCAAQ, la conception de ce milieu de vie est l'aboutissement d'un travail de collaboration entre plusieurs partenaires. Le projet reçoit un financement de 16,5 M$ dans le cadre du Programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec, dont 12 M$ proviennent du gouvernement du Canada par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative de création rapide de logements. À noter que ce projet est issu d'un partenariat entre la SIRCAAQ et le gouvernement du Québec dans le cadre du premier Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et Inuits. La Ville de Trois-Rivières, quant à elle, contribuera au développement de ce projet sans but lucratif en allouant un congé de taxes municipales à la SIRCAAQ.

De plus, tous les locataires de cet immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettrait de débourser seulement 25% de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle, pouvant atteindre plus de 720 000$ sur 5 ans, est assumée à 90% par la SHQ et à 10% par la Ville de Trois-Rivières.

Plus qu'un simple projet d'habitation

Comptant 42 logements abordables, ce milieu de vie comprendra également un centre de la petite enfance (CPE), des espaces de travail collaboratif, des cuisines collectives et des aires extérieures destinées à accueillir des activités culturelles. Ce concept sans précédent permettra aux Autochtones poursuivant leurs études postsecondaires ou une formation aux adultes de s'épanouir accompagnés de leur famille, garantissant ainsi de meilleures chances de réussite scolaire. On y retrouvera aussi le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières qui offrira ses services directement dans le milieu de vie.

Afin d'assurer l'harmonisation de cette nouvelle infrastructure à la trame urbaine, une importance toute particulière a été accordée à la signature architecturale de ce milieu de vie. Pour ce faire, un concours a été organisé afin de sélectionner un projet architectural qui fait écho à la culture autochtone et qui s'inscrit dans l'écosystème naturel. Situé aux abords de la rivière Milette, le site assurera à la population étudiante et à leur famille un accès privilégié à la nature ainsi qu'une proximité avec le réseau de transport en commun.

Citations

« En permettant la création de 42 logements abordables destinés aux étudiants et étudiantes autochtones, cet investissement démontre l'impact concret de notre Initiative pour la création rapide de logements en Mauricie. Cet immeuble comportera une composante de services complets pour la création d'un espace de vie sain et stimulant. Ce projet est la preuve que la conciliation peut et doit exister entre éducation, intégration sociale et mieux vivre. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain

« Je suis très fier de voir que tous les efforts investis par l'ensemble des partenaires dans la réalisation de ce projet se concrétisent enfin aujourd'hui. On doit continuer de donner les moyens aux étudiants et étudiantes autochtones de réaliser leurs rêves et j'ai espoir que les projets de milieux de vies comme celui-ci leur permettront de s'épanouir et de poursuivre leurs études dans un milieu de vie accueillant, culturellement sécurisant et adapté à leurs besoins. »

- Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« C'est une nouvelle étape importante du projet de milieu de vie pour étudiantes et étudiants autochtones à Trois-Rivières. Je suis fier de la profonde collaboration qu'il y a eu entre le gouvernement du Québec et les différents partenaires. Ce projet novateur permettra aux étudiantes et étudiants autochtones ainsi qu'à leurs familles d'être soutenus dans leur cheminement académique et de développer leur plein potentiel. Je tiens à féliciter la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ) pour son travail exceptionnel. »

- Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Ce projet offrira un milieu de vie sain et dynamique à des membres de la communauté autochtone afin qu'ils poursuivent leurs études ou l'apprentissage d'un métier qui assurera leur avenir. La Société d'habitation du Québec est fière d'apporter son aide à la concrétisation de ce projet qui illustre bien que la construction de logements bien intégrés aux services environnants peut jouer un rôle clé dans l'épanouissement d'une communauté. Félicitations à toutes les personnes qui contribuent à cette réussite. »

- Claude Foster, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Je suis très heureux de voir naître chez nous ce projet de milieu de vie pour la population autochtone. Trois-Rivières a toujours été une ville accueillante et la création de ces habitations permet de consolider les liens qui unissent notre communauté à celles des Premières Nations. Ces logements permettront à de nombreux étudiants et étudiantes autochtones de s'épanouir ainsi que de poursuivre leurs études dans un endroit sécuritaire qui pourra contribuer à leur mieux-être tant au niveau social que culturel. »

- Jean Lamarche, Maire de Trois-Rivières

« Aujourd'hui est un grand jour pour la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et je suis immensément fier de souligner le début de la concrétisation de tant d'efforts. Après le premier milieu de vie de Sept-Îles, ce second à Trois-Rivières permettra aux étudiantes et étudiants autochtones d'ici d'avoir accès non seulement à un logement, mais aussi à une communauté et des infrastructures qui répondent à leurs besoins. Accompagné(e)s de leur famille, les résidentes et résidents pourront s'y épanouir et poursuivre leur scolarité dans un environnement vivant et sécuritaire. »

- Laurent Odjick, directeur, Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec

À propos le Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ)

La SIRCAAQ a été créée en 2019 dans le but d'apporter et développer collectivement des solutions innovantes et durables en infrastructures immobilières afin de contribuer au mieux-être des Autochtones. Le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est formé d'un réseau de 10 Centres d'amitié et d'un point de services qui rejoint les Autochtones en leur offrant des services culturellement pertinents et sécurisants qui contribuent à l'harmonie et à la réconciliation entre les peuples dans les villes au Québec. Les Centres d'amitié autochtones sont la plus grande infrastructure de services urbains pour les Autochtones.

À propos du comité de déploiement et des firmes professionnelles

La SIRCAAQ tient à remercier les membres du comité de déploiement du projet : L'Université du Québec à Trois-Rivières, Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche, Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, CPE Premiers Pas, Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, ministère de l'Enseignement supérieur, Secrétariat aux affaires autochtones, ministère de la Famille, Société d'habitation du Québec et le collège Kiuna. Également, la SIRCAAQ souligne l'engagement des firmes professionnelles dévouées à la réussite de cette initiative : Le consortium d'architecture Waban Aki + DTJG, Ashini consultants, Pomerleau, les Habitations populaires du Québec et l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières.

