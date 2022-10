UNE PREMIÈRE PANCANADIENNE POUR LE PROJET MONARQUE

SHERBROOKE, QC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après cinq ans de recherche, de rencontres, de préparation et d'ateliers d'un bout à l'autre du Canada, c'est avec grande fébrilité que le Théâtre des Petites Lanternes annonce la première du Projet Monarques le 8 novembre au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke.

Initié en 2017 à la demande de vétérans et de familles de militaires, Projet Monarques est un projet théâtral bilingue à l'échelle pancanadienne qui aborde les blessures liées au stress opérationnel et post-traumatique que vivent les vétéran.e.s et les militaires, ainsi que les innombrables répercussions sur leur vie et celle de leurs proches.

Entre février et mai 2021, de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, les ateliers d'écriture ont permis d'aller à la rencontre de plus de 200 vétéran.e.s, militaires et leurs proches afin de lever le voile sur leurs souffrances. Ils ont osé briser le silence pour nous livrer plus d'un millier de pages de paroles fortes et évocatrices. Ce sont leurs mots qui ont fait immerger l'œuvre théâtrale, co-signée par Angèle Séguin et Amélie Bergeron.

La pièce

Chaque année, les papillons monarques parcourent des milliers de kilomètres pour effectuer leur migration. Un long et périlleux voyage qui coûtera la vie à plus d'un, mais qui permettra aux générations suivantes de naître et de vivre. C'est ce parcours éprouvant et transformateur, marqué par des traumatismes insaisissables, qui a inspiré le titre du Projet Monarques.

Sur scène, cinq figures condensent les voix de centaines de vétéran.e.s, de militaires et de leurs proches : cinq lignes de vie comme autant d'histoires témoignant du quotidien de ces gens, affectés de différentes manières par le syndrome du stress post-traumatique.

Cette création est un voyage à la rencontre des secrets et des silences; un révélateur d'histoires, de mots bruts, de cris du cœur et d'appels de l'âme. C'est un rendez-vous avec l'humain dans ce qu'il a de plus intime. Une œuvre qui nous expose à la fragilité, la nôtre et celle des autres, qui va au-delà du « je » pour arriver à témoigner de l'existence humaine.

Projet Monarques est une œuvre théâtrale poignante, parfois troublante, mais non moins essentielle dans son propos. La première du spectacle à Sherbrooke s'inscrit symboliquement dans les célébrations entourant le Jour du Souvenir, une façon de faire vivre la mémoire de celles et ceux qui ont servi, en utilisant les arts comme porte-voix.

La création amorcera sa tournée au Québec dès janvier 2023 et la version anglaise emboitera le pas en avril 2023 pour une diffusion à travers le Canada, dans les salles de spectacle et le milieu militaire.

Les co porte-paroles

L'ex-ministre Marie Malavoy et le Brigadier-Général retraité Richard Giguère joignent leur voix au Projet Monarques à titre de co porte-paroles afin de mieux faire connaitre et comprendre l'enjeu fragile et complexe de la santé mentale, ainsi que le rôle que les arts peuvent jouer pour contribuer à un mieux-être dans la société. Ils souhaitent ainsi ouvrir la conversation en offrant un point de rencontre entre le milieu civil et le milieu militaire, afin d'aller au-delà de la stigmatisation et des préjugés.

Si on peut partager notre douleur avec d'autres, ouvrir une brèche dans celle-ci, alors elle peut devenir le terreau d'une nouvelle vie. Projet Monarques nous amène à entreprendre ce long périple, exigeant mais salvateur, qui permet de retrouver sa liberté. _Marie Malavoy

Contribuer à briser le silence entourant les troubles post-traumatiques et favoriser le mieux-être de celles et ceux qui en sont atteint, voilà la mission que je me donne dans le cadre de cet appui au Projet Monarques. _Richard Giguère

EN SAVOIR PLUS :

https://www.petiteslanternes.org/monarques

