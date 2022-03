Une première journée de grève pour les membres du SFPQ dans la fonction publique

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Environ 26 000 membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) seront en grève le 30 mars prochain. Un avis de grève a été expédié ce matin au ministre du Travail et au bureau de la ministre responsable du Secrétariat du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Il s'agit de la première journée de grève des membres du SFPQ dans les ministères et organismes durant la négociation en cours. Rappelons qu'à l'issue d'une tournée de vote, les travailleuses et les travailleurs de l'accréditation Fonctionnaires, membres du SFPQ, se sont prononcés à 81 % pour la mise en place de moyens de pression lourds pouvant conduire à 10 journées de grève.

« Malgré l'accumulation des conséquences du manque de personnel sur les services à la population, le gouvernement refuse de reconnaître qu'il doit valoriser les emplois de la fonction publique. Ce que nous propose le gouvernement Legault est complètement déconnecté de la réalité du marché du travail, de la hausse de l'inflation et de la pénurie de main-d'œuvre. Après plus de deux ans de négociation, cette première journée de grève sera l'occasion pour l'employeur de réaliser que la patience de nos membres a atteint ses limites. Les travailleuses et les travailleurs des services publics réclament simplement des conditions de travail équitables. Monsieur Legault, combien de journées de grève faudra-t-il faire pour qu'enfin vous vous décidiez à mettre les services publics au cœur de vos préoccupations? », questionne Christian Daigle, président général du SFPQ.

Rappelons que la négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 26 000 membres du SFPQ occupant majoritairement des emplois de bureau et de technicien.ne.s dans les ministères et organismes québécois. La convention collective de l'accréditation Fonctionnaires est échue depuis le 1er avril 2020.

Le SFPQ est un syndicat indépendant regroupant environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise, et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s, et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

