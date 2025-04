Une première historique à Wendake : la Lieutenante-gouverneure remet des distinctions dans une communauté autochtone

WENDAKE, QC, le 7 avril 2025 /CNW/ - Pour la première fois dans l'histoire du Québec, une cérémonie de remise de la Médaille de la Lieutenante-gouverneure s'est tenue dans une communauté autochtone. L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, a présidé cette cérémonie marquante à l'Aréna de Wendake, en hommage à 75 récipiendaires de la région de la Capitale-Nationale.

Les récipiendaires des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec et de la Médaille du couronnement du roi Charles III honorés lors de la cérémonie de remise tenue à l’Aréna de Wendake, le 6 avril 2025. (Groupe CNW/Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec)

Les distinctions décernées comprenaient les médailles de la Lieutenante-gouverneure - dans les catégories Jeunesse (42) et Aînés (18) - ainsi que la Médaille du couronnement du roi Charles III (15). Ces honneurs reconnaissent la contribution exceptionnelle de personnes dont les gestes ont un impact réel, souvent discret, mais profondément transformateur au sein de leurs communautés.

« Comme société nous avons la responsabilité de créer des occasions et des espaces où les autochtones et allochtones, où les jeunes et les aînés peuvent se rencontrer, se côtoyer et échanger. Cette approche vise à créer des moments communs de fierté, d'échanges et de partage, renforçant ainsi les liens entre citoyennes et citoyens du Québec », a déclaré la Lieutenante-gouverneure.

Trois communautés autochtones accueilleront ces cérémonies cette année : Wendake (6 avril 2025), Pikogan (17 mai 2025) et Gesgapegiag (25 mai 2025).

La Médaille de la Lieutenante-gouverneure

La Médaille de la Lieutenante-gouverneure reconnaît l'engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi, de Québécoises et de Québécois qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.

Il y a trois catégories de médailles : Jeunesse (bronze), Aînés (argent) et Mérite exceptionnel (or).

La Médaille du couronnement du roi Charles III

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative remise aux Canadiennes et Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

