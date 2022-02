Une première entreprise de moulage adaptatif en Amérique du Nord - Près de 900 000 $ pour favoriser le démarrage de l'entreprise beSpline

SHERBROOKE, QC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec et Investissement Québec accordent des aides financières totalisant 882 500 $ à l'entreprise beSpline pour l'acquisition et l'adaptation d'équipements de production. Située à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie, cette nouvelle filiale du Groupe IND offre des services de moulage et de courbage de panneaux composites. Ce projet, de près de 1,8 million de dollars, lui permettra d'être la première entreprise à utiliser le procédé de moulage adaptatif en Amérique du Nord.

La députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Mme Élisabeth Brière, au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique du Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, et la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement du Québec, Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada verse une contribution remboursable de 390 000 $, consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

Le gouvernement du Québec accorde pour sa part un prêt de 492 500 $, issu des fonds propres d'Investissement Québec.

Grâce à la technologie de moulage adaptatif, qui ne requiert aucune matrice, l'entreprise fabrique rapidement et à coût compétitif des pièces uniques en composite. De plus, cette technologie ne génère aucun rebut, car elle évite la fabrication d'outillages de bois comme dans le moulage traditionnel, ce qui se traduit par des retombées écologiques positives. L'équipement permet de travailler différents matériaux, tels que du bois lamellé, des mousses thermoformables ou de l'acrylique, et d'utiliser des résines biosourcées, des fibres naturelles et des matières recyclées. Les panneaux de grand format conçus dans l'atelier de beSpline sont destinés à l'industrie nautique, à l'architecture ainsi qu'à la fabrication d'écrans de projection.

« Le gouvernement du Canada continue d'accompagner les entreprises de nos régions vers l'économie de demain. En misant sur un projet comme celui de beSpline, nous permettons le démarrage d'une entreprise innovante dans le secteur des matériaux composites. En plus de créer sept emplois à Sherbrooke, la PME permettra à notre région de rayonner à l'international, étant la seule en Amérique du Nord à utiliser la technologie du moulage adaptatif. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« En proposant une technologie innovante unique en Amérique du Nord, beSpline a su saisir une belle occasion de développer des marchés. Grâce à l'expertise de ses dirigeants, l'entreprise s'illustrera dans les industries du nautique, des écrans de projection pour les cinémas, des simulateurs de vol de même que des panneaux architecturaux et structuraux. Elle contribuera ainsi à la vitalité de l'économie régionale et de tout le Québec. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement du Québec

« beSpline sera une source d'innovation et d'automatisation au sein de l'industrie québécoise des matériaux composites, en plus de contribuer à une croissance propre. L'appui annoncé aujourd'hui à cette entreprise est un exemple d'investissements stratégiques dans des projets novateurs qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« C'est en innovant que nos PME se démarquent, et beSpline en tire le plein potentiel encore aujourd'hui. Avec sa nouvelle technologie de moulage adaptatif, l'entreprise se donne les moyens d'assurer une forte production tout en réduisant ses pertes. Un projet qui combine la productivité au développement d'une économie durable, c'est exactement ce que l'on souhaite appuyer partout au Québec! »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Nos équipes régionales sont fières d'appuyer les entreprises qui, comme Groupe IND avec la création de beSpline, misent sur l'innovation pour augmenter leur productivité et poursuivre leur croissance. En mettant nos expertises en matière de financement, de soutien à l'exportation et d'accompagnement technologique à leur service, nous jouons concrètement notre rôle et stimulons le développement économique durable de chacune de nos régions. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Il aura fallu deux ans pour voir le projet de beSpline prendre forme au sein du Groupe IND. Sans l'appui des gouvernements fédéral et provincial ainsi que des organismes régionaux, ce projet d'envergure ne serait resté qu'un rêve. En collaborant à la naissance de beSpline, ceux-ci reconnaissent le caractère innovant de l'entreprise et confirment la pertinence de l'approche 3E, soit Économique, Efficient et Écologique, qui est au cœur de sa mission. L'attrait pour beSpline dépasse déjà les frontières du Canada. Des projets sont en développement aux États-Unis, en Europe et même en Australie. »

Yoann Bonnefon, président-directeur général de beSpline

Faits saillants :

L'entreprise beSpline, une filiale du Groupe IND, offre des services de moulage et de courbage de panneaux composites de grand format. Ses équipements technologiques innovants et le procédé de moulage adaptatif lui permettent de livrer très rapidement les projets à ses clients.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions.

La contribution de DEC s'inscrit dans une série d'annonces de financement qui auront lieu au cours des prochaines semaines totalisant près de 40 millions de dollars accordés pour la réalisation de plus de 20 projets d'entreprises et d'organismes innovants qui contribueront à l'économie de demain.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME.

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

