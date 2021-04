Une première en éducation au Québec - Le Collège Beaubois, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et l'École de musique Vincent-d'Indy obtiennent la Certification ÉCORESPONSABLE (MC)

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - En ce jour de la Terre, le Collège Beaubois, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie (PSNM) et l'École de musique Vincent-d'Indy (EMVI) sont très heureux d'obtenir la Certification ÉCORESPONSABLEMC niveau 2 - Performance, auditée et émise par ÉCOCERT Canada. Il s'agit d'une première dans le milieu de l'éducation au Québec.

La Certification ÉCORESPONSABLEMC du Conseil des industries durables reconnaît les efforts et la prise en compte des impacts économiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions stratégiques et opérationnelles de ces écoles. L'obtention de cette reconnaissance représente une source de fierté indéniable pour les trois établissements scolaires montréalais qui voient leurs efforts visant à soutenir la transition vers une société résiliente, durable et inclusive soulignés de belle façon. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, a tenu à féliciter la direction, le personnel et les élèves des trois établissements pour leurs efforts soutenus. « Avec cette reconnaissance, vous ouvrez la voie à l'ensemble du réseau scolaire. J'espère que votre implication donnera envie aux autres établissements d'enseignement, voire à d'autres types d'organisations, de participer pleinement à transformer notre société de façon durable. »

Étant des témoins privilégiés de la conscience sociale et environnementale déjà bien développée des nouvelles générations, ces trois établissements d'enseignement promettent de faire émerger leur l'engagement et d'en structurer la mise en œuvre. Pour obtenir cette certification, des comités rassemblant des élèves, des membres du personnel et de la direction ont été formés. Ces comités ont identifié les priorités opérationnelles et stratégiques des écoles pour ensuite déterminer des actions concrètes leur permettant de réaliser leur vision écoresponsable. Ces efforts sont aujourd'hui reconnus, positionnant ainsi le Collège Beaubois, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et l'École de musique Vincent-d'Indy comme des précurseurs de l'écoresponsabilité dans le monde de l'éducation. Ces trois établissements s'engagent, par ailleurs, à tracer la voie du développement durable dans l'avenir et à garder le cap sur leurs objectifs.

Le Collège Beaubois : former des écocitoyens inspirants

En prenant les devants dans la compréhension des impacts de ses propres activités, le Collège Beaubois, par sa mission éducative, souhaite être un acteur de changement. Membre du réseau des écoles associées de l'UNESCO du Québec, le Collège souhaite transmettre sa valeur phare d'écoresponsabilité et conscientiser les jeunes au développement durable dès leurs premiers pas dans l'environnement scolaire, formant ainsi des écocitoyens à part entière.

« Nous désirons que nos élèves deviennent à leur tour des ambassadeurs pour leur entourage en matière de développement durable et qu'à long terme, ils appliquent ces principes dans leur future carrière, » déclare Éric Rivard, directeur général de l'établissement.

Au quotidien, le Collège vise à réduire son empreinte écologique, à améliorer ses pratiques en faisant, entre autres, des économies d'énergie, puis à créer une multitude d'occasions d'apprentissage. Par exemple, sa Serre, ses Jardins ainsi que ses ruches sur les toits constituent des lieux de sensibilisation et des laboratoires d'expérimentation privilégiés qui favorisent la réussite éducative en enrichissant l'expérience. Au cours de l'année 2021, le Collège aménagera également, en partenariat avec la Caisse Desjardins de l'Ouest-de-l'Île, des potagers en permaculture et une cuisine laboratoire dans l'optique d'instaurer une conscience entrepreneuriale écoresponsable et de renforcer la culture d'inclusion et de collaboration.

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et l'École de musique Vincent-d'Indy : engager grâce à l'éducation

Pour que chacun se sente interpellé par les enjeux sociaux, économiques et environnementaux du développement durable, l'approche des deux écoles se base sur la conscientisation, l'engagement et la coopération. « Nous croyons au rôle fondamental de l'éducation comme vecteur de changement vers un monde meilleur pour les générations présentes et futures. Nous sommes fiers d'agir en ce sens, » souligne Yves Petit, directeur général du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et de l'École de musique Vincent-d'Indy.

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie entamera, dès le mois de mai, la construction d'un nouveau pavillon, qui sera la vitrine de ses convictions en développement durable. La santé physique et mentale des élèves et du personnel étant une priorité des deux écoles, le nouveau pavillon offrira un environnement dans lequel chacun se sentira bien. Le projet d'agrandissement sera également l'occasion de poser des actions concrètes pour améliorer la consommation énergétique des deux écoles, en ajoutant un nouveau système photovoltaïque et en utilisant la géothermie comme solution de chauffage et de climatisation pour le nouveau pavillon et pour une partie du bâtiment existant abritant aussi l'École de musique Vincent-d'Indy. La planification du nouveau pavillon s'inscrit également dans une démarche d'obtention de la certification LEED® et de la norme BCZ.

Le Collège Beaubois, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et l'École de musique Vincent-d'Indy reçoivent cette reconnaissance, au nom de tous leurs enseignants et élèves, et s'engagent à déployer des efforts soutenus dans une perspective d'amélioration collective.

À propos du Collège Beaubois

Le Collège Beaubois, situé aux abords de la Rivière-des-Prairies à Pierrefonds, est une institution d'enseignement à but non lucratif offrant les programmes préscolaire, primaire et secondaire depuis 1967. Doté d'un programme éducatif de haute qualité, le Collège mise sur le développement intégral de ses élèves et offre un milieu de vie dynamique valorisant l'engagement et l'épanouissement des élèves en misant sur l'innovation pédagogique.

À propos du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Situé au pied du Mont-Royal, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est une école secondaire francophone privée pour filles fondée en 1905. Organisme sans but lucratif, il offre un cadre d'apprentissage stimulant et de haut niveau sur un magnifique site. L'école accueille 1240 élèves dans trois profils distincts : Éducation internationale (filles), Musique-études (mixte) et Danse-études (mixte). Parallèlement au cursus régulier, la formule FLEX permet à certaines élèves, inscrites dans l'un des trois profils, d'évoluer dans une structure plus souple que celle d'une organisation scolaire régulière.

À propos de l'École de musique Vincent-d'Indy

Fondée en 1932, l'École de musique Vincent-d'Indy est depuis ses origines un joyau de l'enseignement de la musique au Québec. Les champs d'activité de l'École s'articulent autour de trois secteurs principaux : le collégial, la musique pour tous et les programmes musique-études au primaire et au secondaire. L'École soutient également un vaste réseau de professeurs affiliés. Quel que soit le secteur, l'École se distingue par le haut degré de professionnalisme de son corps enseignant, par l'excellence de ses programmes de formation et par la réputation de ses diplômés à travers le monde musical.

