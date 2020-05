Une première dans Ville-Marie : les Messagers de l'espoir illuminent les murs de Sainte-Marie

MONTRÉAL, le 16 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les résidents de Ville-Marie étaient invités à sortir sur leurs balcons, samedi soir dernier, afin d'assister à une projection toute particulière d'œuvres artistiques remplies d'espoir. Les rues du quartier Sainte-Marie promettaient d'être colorées pour cette première sortie du projet artistique Les messagers de l'espoir, où quatre illustrateurs montréalais (Mathieu Labrecque, Cath Laporte, Francis Léveillée et Pierre-Nicolas Riou) ont vu leurs œuvres animées sur les murs de plusieurs lieux symboliques du secteur (résidence pour aînés, CHSLD, centre communautaire, etc.). Une participation toute spéciale des élèves de l'école primaire Garneau égayait cette projection, alors qu'une dizaine d'entre-eux ont pu fièrement admirer leurs dessins être projetés sur les murs de leur école.

Cette idée originale de l'organisme MAPP_MTL est mise en oeuvre en collaboration et avec le soutien de l'arrondissement de Ville-Marie, sous la direction artistique du collectif d'artistes Les couleurs essentielles et sous la plume de l'auteur et scénariste Guillaume Corbeil. Tous s'associent dans ce projet nommé Les messagers de l'espoir, qui poursuit l'objectif d'illuminer les murs de la ville avec des messages de remerciement et d'espoir à partir d'un vélo-projecteur. Cette première sortie du 16 mai sera immortalisée sur vidéo, au rythme d'une pièce spécialement choisie par Alexandra Stréliski.

"Dans un contexte où les artistes doivent se réinventer et trouver de nouvelles façons de propager la culture, l'initiative Les messagers de l'espoir prend tout son sens. En plus de respecter les mesures de distanciations physiques le projet permet non seulement d'insuffler un vent de positivisme aux résidents de Ville-Marie et à l'ensemble des Montréalais, mais il souligne également la contribution de toutes les personnes qui offrent des services essentiels à la population, dont plusieurs employés de la Ville de Montréal. Une autre belle démonstration de l'importance et de l'impact de l'art et de la culture au quotidien", mentionne Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie.

Respect des mesures sanitaires

Afin de respecter les directives sanitaires préconisées par la Direction régionale de santé publique, les citoyens sont invités à sortir sur leur balcon ou à admirer les illustrations par leur fenêtre. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour maintenir un environnement sécuritaire aux artistes et à l'équipe technique durant la performance.

Un projet à l'échelle de Montréal

Au cours des prochaines semaines, MAPP_MTL recueillera les messages du public pour les projeter sur les murs et en faire de courtes vidéos pour les médias sociaux. D'autres projections en collaboration avec Les couleurs essentielles seront également annoncées.

Coordination et soutien

Arrondissement de Ville-Marie

Conception et réalisation

Thien Vu Dang, fondateur et directeur MAPP_MTL

Jacinthe Pilote, fondatrice de l'éditeur et galeriste montréalais Paperole

Illustrations

Mathieu Labrecque

Cath Laporte

Francis Léveillée

Pierre-Nicolas Riou

Images vidéo et photo

Yasuko Tadokoro

Nick Jewell

Randy Gonzales

Texte

Guillaume Corbeil

Musique

Alexandra Stréliski

À PROPOS DE MAPP_MTL

MAPP_MTL est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est de favoriser le développement du vidéo mapping tout en offrant une vitrine aux talents locaux. En organisant des événements et des ateliers privilégiant l'innovation créative, MAPP_MTL se positionne en tant qu'acteur actif et impliqué dans le rayonnement de cette pratique émergente.

À PROPOS DE COULEURS ESSENTIELLES

Les couleurs essentielles est un projet collectif né d'une collaboration entre des illustrateurs issus du milieu du graphisme, de la publicité et de l'art contemporain de Montréal, de France, du Chili et de l'Espagne ainsi que des enfants. Depuis la mi-mars, sous le commissariat de Jacinthe Pilote de Paperole et en association avec le Livart, plus de 40 artistes ont produit des dessins qui couvrent les murs de Montréal en soutien aux travailleur(euse)s essentiel(le)s - sur les panneaux d'affichage public, dans le réseau des hôpitaux-CLSC-CHSLD et à travers les réseaux sociaux.

Lien dropbox (video, photos et gifs des animations) : https://www.dropbox.com/sh/sg5dymxnwnr0uiw/AAAhqfEl-bUX08Ive4WjXxb3a?dl=0

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Charline Trépanier, Chargée de communication, arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Mélissa Lapierre-Grano, Arrondissement de Ville-Marie, [email protected], 438 985-9965; Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/ville-marie