CALGARY, AB, le 29 avril 2024 /CNW/ - Avenue Living Asset Management, Ltd. (en anglais) (Avenue Living) est fière d'annoncer un partenariat de financement novateur avec BMO pour la revitalisation d'un immeuble résidentiel et commercial à usage mixte situé au 10609 101st Street NW à Edmonton, en Alberta. Le projet de près de 28 millions de dollars, qui a été rendu possible grâce au programme de financement d'amélioration écoénergétique à court terme de BMO, comprend des rénovations énergétiques et des améliorations en matière de durabilité qui devraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'immeuble de 64 pour cent. En outre, avec un taux d'inoccupation des logements locatifs spécialisés de 2,4 pour cent dans la ville, les 179 nouveaux logements du projet contribueront de manière significative à répondre à la demande de logements dans le centre-ville d'Edmonton.

Avenue Living tire parti du programme d’amélioration écoénergétique de BMO pour ajouter 179 nouveaux logements locatifs dans le centre-ville d’Edmonton (Groupe CNW/Avenue Living)

« Dans le cadre de sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre, a déclaré Jeffrey Shell, chef, Placements non traditionnels, ESG et innovation Grandes entreprises, BMO Gestion mondiale d'actifs. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments représentent une grande proportion du profil d'émissions total du Canada, ce qui nécessite d'importantes rénovations énergétiques pour atteindre la carboneutralité. Le programme d'amélioration écoénergétique de BMO témoigne de la façon dont nous collaborons à l'échelle de la Banque et dont nous nous associons aux organisations et aux clients pour créer des solutions durables nouvelles et efficaces. »

« Nous sommes ravis de travailler avec BMO dans le cadre de ce projet et de rénover notre immeuble phare de 49 ans pour la collectivité d'Edmonton, s'est réjoui Jason Jogia, chef des investissements, Avenue Living. Le programme d'amélioration écoénergétique de BMO soutient notre objectif d'investissement responsable qui consiste à offrir aux résidents des logements pour travailleurs une expérience de vie de grande qualité, abordable et confortable pour les années à venir. »

« La rénovation de ce bâtiment devrait inspirer d'autres projets de ce type dans le centre-ville, ce qui permettra d'attirer davantage d'investissements et de créer une atmosphère dynamique et animée dans le quartier, a fait remarquer Daniel Veniot, vice-président associé d'Avenue Living pour les marchés des capitaux d'emprunt. En investissant dans cet actif, nous introduisons de nouveaux logements à Edmonton pour répondre aux besoins d'une population ciblée de travailleurs essentiels, de jeunes professionnels et d'étudiants, tout en veillant à le faire dans le respect de l'environnement. »

« Cette rénovation établit une nouvelle norme en matière de développement ambitieux et avant-gardiste dans le secteur immobilier, a poursuivi Mike Beg, chef, Financement immobilier, BMO Entreprises, Canada. Il est impératif d'établir des partenariats de collaboration avec les principaux acteurs de l'espace multifamilial afin que nous puissions faire progresser les initiatives de financement durable qui ont un impact positif sur la collectivité. »

BMO et la durabilité

Carboneutre dans ses opérations depuis 2010, BMO a annoncé en mars 2021 son ambition climatique : être le partenaire principal de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre. Depuis 2019, BMO a mobilisé 330 milliards de dollars en capital pour les entreprises qui visent des résultats durables, surpassant son engagement d'offrir 300 milliards de dollars d'ici 2025. En 2021, BMO a lancé l'Institut pour le climat de BMO et mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Pour en savoir plus sur les initiatives de BMO en matière d'immobilier durable, cliquez ici (en anglais).

Pour en savoir plus sur la raison d'être et l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité , Raison d'être de BMO , Changements climatiques et L'inclusion sans obstacles 2025 .

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Avenue Living Asset Management

Avenue Living (en anglais) offre aux investisseurs un moyen efficace d'ajouter des placements immobiliers à leurs portefeuilles. Fondée en 2006, l'organisation s'est développée et gère aujourd'hui 6 milliards de dollars d'actifs au Canada et aux États-Unis. Les fonds d'investissement immobilier de l'organisation se concentrent sur des actifs qui touchent la vie quotidienne des Nord-Américains : logements pour les travailleurs, entreposage libre-service et terres agricoles. Avenue Living a stratégiquement construit une plateforme exclusive qui soutient un modèle de gestion centré sur le client, créant ainsi de la valeur pour ses clients, ses investisseurs et ses employés.

Pour plus d'informations sur les initiatives d'Avenue Living en matière d'immobilier durable, consultez sa page Responsabilité (en anglais).

SOURCE Avenue Living

Renseignements: Relations avec les médias - Avenue Living : Tammy Cho, Calgary, [email protected]; Relations avec les médias - BMO : Kelly Hechler, Toronto, [email protected], (416) 867-3996