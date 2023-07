Une première convention postpandémie pour 7 cinémas Cineplex!

MONTRÉAL, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le 21 juillet 2023, la section locale 262 de l'Alliance Internationale des employés de scène, théâtre et cinéma (AIEST) a signé 7 conventions collectives avec Cineplex Divertissement. Ces conventions visent du personnel à l'accueil, billetterie, préposé.es au bar, et concession. Plus de 500 personnes salariées travaillent dans ces cinémas. Les conventions s'appliqueront aux cinémas Quartier Latin, Forum, Cineplex Laval, Cinéma Brossard (Dix/30), Cinéma St-Bruno, Cinéma Beauport et Cinéma Ste-Foy.

L'entente de principe est intervenue le 3 avril lors d'une ultime séance de négociation qui s'est déroulée à Québec. Le processus d'assemblée afin de présenter cette entente s'est déroulé de la mi-mai à fin juin. Les membres ont approuvé à 96,5 % l'entente conclue.

Malgré un contexte difficile dans les derniers mois pour l'exploitation des salles de cinéma, le syndicat a obtenu des ajustements salariaux pour la première année et des augmentations en fonction de l'IPC pouvant aller jusqu'à 2,5 % pour les 2 années subséquentes. Des primes de 2$ de l'heure ont été obtenues pour les cuisiniers des salles VIP, une prime de 0,75$ de l'heure pour les chefs d'équipe et une rétroactivité salariale au 20 juin 2022 sera aussi versée.

L'Alliance Internationale des employés de scène, théâtre et cinéma (AIEST) représente plus de 800 employés à l'accueil en théâtre et cinéma au Québec et est affiliée avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

