Une première cible atteinte - 288 000 Québécois de plus sont dorénavant inscrits à un groupe de médecins

QUÉBEC, le 9 août 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'entente conclue en mai dernier pour donner un meilleur accès à la première ligne à la population québécoise, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est fier d'annoncer aujourd'hui l'atteinte, et même le dépassement, de la première cible de 250 000 Québécoises et Québécois inscrits à un groupe de médecins.

En date du 3 août 2022, ce sont 288 709 nouveaux Québécois, dont la grande majorité sont des patients vulnérables, qui sont désormais inscrits à un groupe de médecins et qui pourront bénéficier d'un suivi par un médecin ou un professionnel de la santé selon leur besoin, incluant les demandes en cours de traitement. Ainsi, le nombre de patients en attente au Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) est de 814 830. Les démarches se poursuivent afin de permettre l'atteinte de la cible du 31 mars 2023 devant porter à 500 000 le total de patients qui auront été inscrits à un groupe de médecins de première ligne.

Par ailleurs, en cohérence avec les principes de cette entente et du Plan santé, les efforts sont en cours pour assurer le déploiement rapide du Guichet d'accès à la première ligne (GAP) dans toutes les régions du Québec. Le GAP est prévu pour être pleinement opérationnel en septembre prochain. D'ici là, il est important de noter que nous vivrons une période de transition du déploiement de ce service à travers les différentes régions du Québec. Rappelons que les patients qui sont toujours sur le GAMF peuvent eux aussi passer par le GAP pour un service, en fonction de l'urgence et du besoin, comme des plages de rendez-vous seront réservées à cet effet.

Les patients inscrits individuellement à un médecin de famille constateront également des améliorations graduelles dans leur accès lors d'un besoin urgent ou semi-urgent, avec l'introduction de cibles progressives favorisant un accès dans un délai de 36 h ou de 72 h en fonction des meilleures pratiques d'accès adapté.

Précisons également que les admissions en médecine autorisées sont passées de 830 en 2019-2020 à 1003 en 2023-2024, ce qui représente une augmentation de 20,8 %. Comme plus de la moitié des nouveaux diplômés en médecine font leur résidence en médecine de famille, cette augmentation se traduira dès 2026 par une croissance continue du nombre de nouveaux médecins de famille pour soutenir les démarches en cours afin de répondre aux besoins des populations. Une autre preuve de l'importance de la médecine familiale aux yeux du gouvernement.

Citation :

« Je suis très heureux que nous ayons atteint cette première cible au titre de l'entente historique conclue avec la FMOQ. Des médecins aux directions régionales de médecine générale, en passant par les agents du GAP et plus encore : nous pouvons tous être fiers de ce résultat, qui dépasse même nos objectifs. Et les Québécois seront aussi contents de savoir que nous ne perdons pas de temps pour livrer le Plan santé ! C'est une bonne nouvelle qui concrétise l'engagement du gouvernement à fournir à chaque Québécoise et Québécois qui le souhaite un accès, en temps opportun, à un professionnel de la santé. Il nous reste beaucoup de chemin à faire et nous demeurons en période de transition, mais il est évident que nous sommes sur la bonne voie. Je salue l'engagement des membres de la FMOQ et des partenaires du réseau qui nous permet d'avancer dans la bonne direction et de rendre notre réseau plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que l'entente de principe est intervenue le 1 er mai 2022. Par cette entente de principe, le gouvernement reconnaît toute l'importance de la médecine de famille et continuera de travailler à la valoriser avec la FMOQ et les autres partenaires concernés. Elle repose sur trois grands principes :

mai 2022. Par cette entente de principe, le gouvernement reconnaît toute l'importance de la médecine de famille et continuera de travailler à la valoriser avec la FMOQ et les autres partenaires concernés. Elle repose sur trois grands principes : inscription d'un patient à un groupe de médecine familiale;



accès en temps opportun basé sur un des principes de l'accès adapté;



guichet d'accès à la première ligne.

Les données relatives au groupe de médecine familiale seront dans la mise à jour du tableau de bord de la performance du réseau de la santé, prévue pour le 16 août.

