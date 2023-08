UNE PREMIÈRE CARGAISON EXPÉDIÉE GÉNÈRE LES PREMIERS REVENUS DU COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD

Faits saillants

Une première livraison d'environ 20 500 tonnes de concentré de spodumène (lithium) a été vendue au prix du marché mondial.





Il s'agit d'un premier revenu provenant des opérations du Complexe Lithium Amérique du Nord depuis le démarrage réussi en mars 2023.





L'augmentation de la production de Sayona au Complexe permettra une croissance de l'offre de lithium dans un contexte de croissance continue de la demande due à l'accélération de la transition vers les véhicules électriques et l'utilisation accrue de batteries.

LA MOTTE, QC, le 1er août 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium québécois Sayona a envoyé sa première cargaison de concentré de spodumène (lithium) provenant du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN), positionnant la société comme le leader en production de lithium en Amérique du Nord. LAN est détenu conjointement par Sayona (75 %) et Piedmont Lithium (25 %).

Figure 1 : Le navire AAL Moon s’apprêtant à recevoir le concentré de spodumène produit à LAN (Groupe CNW/SAYONA) Figure 2 : Le concentré en train d’être chargé à bord du AAL Moon (Groupe CNW/SAYONA) Figure 3 : Le navire AAL Moon, transportant le concentré de lithium, à son départ du port (Groupe CNW/SAYONA)

La première cargaison de 20 500 tonnes métriques de concentré de spodumène de spécification Li 2 O a été vendue sur le marché mondial au comptant par l'intermédiaire d'une grande société transigeant des commodités en grand volume, ce qui minimise les risques et permet une flexibilité logistique alors que LAN se prépare à augmenter son volume de vente au cours de l'exercice financier 2024. Le navire AAL Moon, qui transporte le concentré de spodumène produit à LAN, a quitté le port le 1er août 2023. Le concentré se destine au marché international du lithium pour un traitement ultérieur. Sayona surveillera la chaîne de traitement du produit en tant que voie d'accès dans l'obtention de l'accréditation du lithium.

Les prix de vente en dollars américains de la cargaison de concentré de LAN seront dérivés de l'indice de prix courant du concentré de spodumène de Fastmarkets, l'indice de prix courant de l'hydroxyde de lithium de Fastmarkets et l'indice de prix courant de l'hydroxyde de lithium Shanghai Metals Market (SMM), comprenant les ajustements éventuels. Les paiements provisoires seront reçus par Sayona dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la documentation relative à la cargaison par la société marchande de commodité ce qui permettra à la société de disposer d'un important flux de trésorerie, au moment où la cadence des activités de LAN augmente.

La prochaine livraison de concentré de spodumène sera vendue à Piedmont Lithium selon les termes de l'accord d'achat qui existe en vertu du partenariat avec Sayona. Il est prévu que ces cargaisons, dont le volume est estimé à 30 000 tonnes métriques, soient expédiées en août et septembre 2023, dépendamment du type de bateau et de la disponibilité. Sayona entrepose déjà au port de Québec une quantité suffisante de concentré de spodumène pour assurer cette première livraison à Piedmont Lithium.

Guy Belleau, chef de la direction de Sayona, a commenté : « Je suis fier que notre équipe locale et nos partenaires en Abitibi-Témiscamingue apportent cette importante contribution à l'industrie du lithium en Amérique du Nord. Les opérations du Complexe Lithium Amérique du Nord fournissent des emplois de qualité, créent de la valeur pour les entreprises de la région et génèrent des bénéfices significatifs pour les communautés locales, y compris les Premières Nations. »

« Cette première livraison confirme la capacité de Sayona à répondre à la demande croissante de lithium dans le monde et à jouer un rôle dans la transition énergétique mondiale. Nous sommes ravis que ce lithium, qui a été produit au Québec selon les normes industrielles les plus élevées, contribue à la décarbonisation et à l'électrification. »

Il ajoute : « Avec notre récente étude montrant la valeur exceptionnelle de la production de carbonate de lithium au Complexe Lithium Amérique du Nord, nous sommes impatients de développer des capacités de deuxième transformation afin de faciliter le développement continu d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour cet élément hautement stratégique. »

Sayona a récemment publié une étude technique préliminaire qui estime que la production de carbonate de lithium à LAN augmenterait la valeur d'une opération entièrement intégrée à 4,76 milliards de dollars canadiens (voir le communiqué du 21 juin 2023).

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie a commenté : « Les minéraux critiques sont essentiels à l'économie verte et numérique de demain. La demande croissante et l'offre limitée de ces minéraux représentent une occasion économique générationnelle pour le Canada. Grâce à des entreprises telles que Sayona, on continue de positionner le Québec et le Canada comme leader et partenaire stratégique de choix pour l'industrie des batteries et des véhicules électriques. »

L'accord de prélèvement d'approvisionnement entre Sayona et Piedmont Lithium est entré en vigueur le 1er juillet 2023, Piedmont Lithium ayant droit à 113 000 tonnes ou à 50 % de la production de concentré de spodumène au cours d'une année civile. Sayona prévoit de vendre à Piedmont Lithium au moins 56 500 tonnes de concentré au cours du premier semestre de l'année fiscale 2024 (du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023) par le biais de l'accord d'approvisionnement, une quantité équivalente étant vendue à d'autres clients, sous réserve de la performance de l'accélération de la cadence des activités de production à LAN.

Sayona vise des ventes totales de concentré de spodumène supérieures à ce montant combiné au cours du premier semestre de l'exercice 2024. Puisque la planification des expéditions est basée sur les besoins des clients, le calendrier d'expédition et le volume de chaque expédition seront déterminés d'un commun accord entre Sayona et Piedmont Lithium.

LAN a produit plus de 42 000 tonnes de concentré de spodumène depuis le redémarrage réussi de la production en mars 2023. L'accélération de la cadence des activités de la mine et de l'usine de traitement continue de fonctionner conformément aux attentes. Le concentré de spodumène respecte toutes les spécifications prévues.

Sayona continuera à explorer les opportunités d'accords d'approvisionnement à long terme pour la partie non-engagée du concentré de spodumène produit à LAN. Dans l'intervalle, la société a l'intention de continuer à vendre la partie non-engagée du concentré de spodumène de LAN aux prix courant du marché. En temps voulu, Sayona annoncera le volume et les clients concernés pour les expéditions supplémentaires effectuées au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2024.

Sayona s'est engagée à effectuer à produire un composé de Lithium (deuxième transformation) à partir du concentré de spodumène, conformément à l'accord conclu avec le gouvernement du Québec. Cette décision consolidera le rôle de la province en tant que chef de file dans l'électrification de l'Amérique du Nord.

Alimenté par une énergie hydroélectrique durable et à faible coût, bénéficiant d'un accès à des infrastructures de classe mondiale et à une main-d'œuvre qualifiée, ainsi que de la proximité des principaux marchés de batteries, le Québec est extrêmement bien placé pour tirer parti de l'élan mondial en faveur des énergies propres.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

SOURCE SAYONA

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]; Bianca Galimi, Gestionnaire communications et relations avec le milieu, C : 819 856-3288, Courriel : [email protected]