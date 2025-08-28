Une première au Québec : un nouveau modèle pour les soins palliatifs, bâti par le privé et géré par le public

Un projet de 8 millions $ né d'un engagement collectif et d'une vision tournée vers la dignité

SAINT-CHARLES-BORROMÉE, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le tout nouveau Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie (PSPFV) a été inauguré aujourd'hui en présence de madame Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Prévost, ainsi que de plusieurs acteurs du milieu de la santé et de la communauté. Ce projet majeur, évalué à 8 millions $, a vu le jour grâce à la collaboration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, de l'entreprise Medifice inc., de Desjardins, par le biais de son Fonds du Grand Mouvement et du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse de Joliette et du Centre de Lanaudière, ainsi que de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Situé à proximité du Centre hospitalier De Lanaudière, le Pavillon offrira 10 nouveaux lits de soins palliatifs, en plus d'un volet d'aide médicale à mourir (AMM), qui viendront s'ajouter à l'offre existante dans la région. Les usagers pourront y vivre leurs derniers moments dans la dignité et le confort. L'installation a été pensée pour répondre aux besoins de deux types de clientèle. D'une part, les personnes ayant reçu un diagnostic terminal pourront bénéficier d'un service ambulatoire offert par la clinique externe intégrée au Pavillon, afin de mieux gérer leur douleur et leurs symptômes, et ainsi améliorer leur qualité de vie. D'autre part, le Pavillon accueillera des personnes en fin de vie, dont le pronostic est d'environ 3 mois, lorsque le maintien à domicile n'est plus possible. Avec la réalisation de ce projet, la région fait un pas concret vers l'amélioration de l'accès aux soins palliatifs dans la province, alors que le recours à l'AMM au Québec continue aussi de croître.

Entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, 5 717 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir (AMM) au Québec, représentant 7,3 % des décès dans la province , une hausse annuelle de 9 %. Ce taux figure parmi les plus élevés au monde et illustre l'importance d'un cadre adapté, comme celui proposé dans ce nouveau Pavillon. Fait à noter, la région de Lanaudière se distingue avec un taux de décès par AMM de 12,4 %, le plus élevé de toutes les régions sociosanitaires du Québec, selon le plus récent rapport de la Commission sur les soins de fin de vie (2023-2024) . Cette réalité renforce la pertinence d'une offre de soins élargie et de la mise en place d'une clinique externe en AMM, afin de répondre aux besoins de la population et de soutenir l'accès à des soins de fin de vie appropriés.

Le nouveau Pavillon se décline dans un cadre chaleureux et humain, fidèle aux principes de l'approche palliative. Il se distingue également par son mode de développement : initié par des partenaires privés et communautaires, il sera ensuite entièrement pris en charge par le réseau public de la santé, une première au Québec.

Construit par Medifice inc., sur un terrain appartenant au CISSS de Lanaudière, le Pavillon a pu voir le jour grâce à une vaste campagne à deux volets orchestrée par la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et par monsieur Marcel Landry, président et fondateur de Medifice inc. Une partie de la campagne a été effectuée auprès de nombreuses familles de la région qui ont contribué de façon magistrale à cette initiative. De généreuses entreprises ont également emboîté le pas afin de confirmer des dons en biens et services, complétant ce grand projet commun, pour lequel tous sont fiers de laisser leur trace. De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux a confirmé un financement annuel récurrent pour en assurer le fonctionnement. Une fois officiellement cédé au CISSS de Lanaudière, le Pavillon deviendra une installation à part entière du réseau public. Les premiers usagers seront admis à partir de septembre.

« Les soins palliatifs répondent à un besoin primordial dans notre société. Je félicite les partenaires du projet qui ont rendu possible la construction, l'aménagement et l'ouverture du Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie, qui offrira 10 nouveaux lits à la population locale. Je réitère l'engagement de notre gouvernement à soutenir les efforts visant à élargir l'offre des établissements de soins palliatifs et de fin de vie de la plus haute qualité à l'ensemble de la population québécoise. » - Madame Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé, députée de Prévost et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Je tiens à féliciter chaleureusement tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation et à l'inauguration de ce pavillon de soins palliatifs. J'en profite également pour les remercier de leur grande générosité. Grâce à vous, nous offrons aujourd'hui aux familles un espace empreint de sérénité et de compassion. Cet endroit a été pensé et construit pour offrir plus qu'un toit : c'est un havre de paix où les personnes en fin de vie pourront trouver réconfort, dignité et accompagnement. Chaque usager sera accueilli avec respect et humanité, entouré de ses proches et soutenu par une équipe dévouée. » - Madame Geneviève Biron, présidente-directrice générale de Santé Québec.

« Desjardins est fier de donner un élan à ce projet profondément humain qui répond à un besoin réel de notre milieu. Par cette contribution majeure, nous soutenons la création d'un pavillon de soins palliatifs offrant un environnement distinct, empreint de respect et de dignité, pour accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. C'est une façon concrète pour nous de contribuer au mieux-être collectif et de réaffirmer notre engagement envers la communauté lanaudoise. » - Madame Myriam Laporte, présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.

« L'inauguration de ce Pavillon marque une étape significative pour notre région. Nous sommes très reconnaissants de la mobilisation exceptionnelle des partenaires et de la communauté. Grâce à eux, nous pourrons offrir à nos usagers des soins et services dans un environnement physique agréable, mais surtout, adapté pour accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Le grand objectif humain derrière ce projet repose sur une philosophie que tout le personnel et les bénévoles s'engagent à poursuivre : créer un lieu où l'on se sent comme à la maison permettant que la personne en fin de vie puisse trouver réconfort et apaisement. Ce Pavillon témoigne de notre engagement collectif à fournir des soins empreints de dignité, de respect et de compassion. » - Monsieur Philippe Ethier, président-directeur général du CISSS de Lanaudière.

« Ce projet est le reflet d'une mobilisation exceptionnelle de la communauté lanaudoise, qui a répondu présente avec une grande générosité et un enthousiasme contagieux. La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière de faire partie des instigateurs du projet et de l'avoir chapeauté en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. La fondation a également accepté de contribuer financièrement à hauteur d'un peu plus d'un million $ pour l'achat d'équipements, de mobilier et de fournitures indispensables au Pavillon, après sa construction. Ce soutien collectif démontre à quel point il était important pour notre région d'offrir des soins de qualité aux gens en fin de vie. »

- Madame Maude Malo, directrice générale de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

« Ce Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie, que nous avons le privilège d'offrir, incarne bien plus qu'un projet de construction : c'est un lieu de compassion, de dignité et de réconfort pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nous espérons que cet environnement moderne et humain apportera une sérénité aux usagers, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble du personnel soignant. Ce projet constitue également un legs que je souhaite offrir à la population lanaudoise. Il reflète notre désir de redonner et de poser un geste concret pour contribuer au bien-être des gens d'ici. Je suis convaincu que ce Pavillon deviendra un symbole durable d'engagement humain et d'excellence en santé. » - Monsieur Marcel Landry, président et fondateur de Medifice inc.

Le Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie est un établissement novateur entièrement dédié à l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Situé à proximité du Centre hospitalier De Lanaudière, il offre un environnement serein et chaleureux, propice au réconfort et à la dignité. Doté de 10 chambres individuelles modernes, de nombreux espaces adaptés, d'un jardin aménagé, d'un service alimentaire personnalisé et d'un accès structuré à l'aide médicale à mourir, le Pavillon vise à humaniser les soins de fin de vie.

La mission de Medifice inc. est de développer des bâtiments performants afin d'accroître l'offre et la qualité des services publics à la population, en passant par des modes de collaboration innovants. Medifice inc. est reconnu dans le domaine de la santé pour ses nombreux projets de CHSLD et de complexes médicaux. Entreprise de construction et de développement intégrée, elle fait bénéficier les villes et municipalités de son expertise, son agilité et son efficacité depuis bientôt 50 ans.

Avec un volume d'affaires sous gestion de 8,4 milliards $, la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière contribue au développement économique et social de ses 76 358 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et est reconnue parmi les institutions financières les plus solides au monde.

Fondée en 1984, la fondation mobilise la communauté et recueille des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière. C'est pourquoi la fondation organise des activités-bénéfice, ainsi que des campagnes de financement, lui permettant d'amasser des fonds afin de procéder à l'acquisition d'équipements médicaux, non médicaux et à la réalisation de différents projets immobiliers et de mieux-être liés aux installations du CISSS de Lanaudière, faisant en sorte de prendre soin de la santé de la population sur son territoire.

Le CISSS de Lanaudière a pour mission de veiller à l'organisation, à l'accessibilité, à l'intégration et à la prestation des soins de santé et des services sociaux qui répondent aux besoins de la population sur l'ensemble de son territoire. Il est également responsable de promouvoir la santé auprès de toute la population, en plus d'assurer des interventions préventives et de protection, en collaboration avec les partenaires du milieu.

