Une première au Québec : un comité national pour propulser l'innovation en protection de la jeunesse

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Boscoville se réjouit de la création du Comité mobilisation des connaissances et innovation en protection de la jeunesse. Les plus grands acteurs de la recherche, des services sociaux et des milieux cliniques, dont l'organisme Boscoville, uniront leurs forces pour transformer concrètement les services offerts aux jeunes en difficulté et à leur famille.

Sous la gouvernance de la Directrice nationale de la protection de la jeunesse, avec la collaboration de Santé Québec, cette nouvelle instance de concertation nationale réunit également les établissements à désignation universitaire en jeunesse, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ainsi que des chercheurs et chercheuses engagés dans le développement des meilleures pratiques.

Le mandat du comité est structurant : identifier les besoins en recherche, soutenir le transfert des connaissances vers les milieux cliniques, évaluer les modèles d'organisation des services et contribuer à l'établissement de standards de qualité. En misant sur un dialogue constant entre le terrain, la recherche et les institutions, le comité deviendra un levier stratégique pour guider les orientations nationales en protection de la jeunesse.

Un comité consultatif citoyen viendra enrichir les travaux en assurant l'intégration de la perspective de personnes ayant une expérience vécue du système, notamment des jeunes et des familles et les organismes communautaires jeunesse. Une première qui permettra de mieux arrimer les décisions aux réalités du quotidien.

Citations

« Boscoville est honoré de contribuer à ce comité qui rejoint notre conviction que l'innovation naît de la rencontre entre la recherche, l'expertise du terrain et l'écoute des jeunes et de leur famille. Ensemble, nous pourrons favoriser des pratiques plus cohérentes, mieux outillées et, surtout, plus humaines », affirme Annie Fournier, directrice générale de Boscoville.

« Le Québec regorge de connaissances et d'expertises sur les jeunes en difficulté. Pour améliorer durablement nos services, il faut mieux arrimer ces savoirs à nos décisions cliniques et administratives. Ce comité est une avancée majeure dans notre volonté de bâtir une gouvernance fondée sur les données probantes, au service des enfants et des familles », souligne Leslie Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse.

À propos de Boscoville

Boscoville est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 25 ans à l'amélioration des pratiques d'intervention auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. À la croisée de la recherche, de la formation et de l'innovation sociale, Boscoville conçoit, valide et déploie des approches fondées sur des données probantes pour soutenir les milieux cliniques et les décideurs. Reconnu pour son expertise en mobilisation des connaissances, l'organisme agit comme catalyseur de changement pour favoriser des services plus efficaces, mieux adaptés et centrés sur les besoins réels des jeunes.

