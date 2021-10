Une première au Québec - Les techniciens ambulanciers paramédics pourront réaliser des soins primaires et avancés à l'urgence et dans les établissements du réseau

CHÂTEAUGUAY, QC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui que le rôle des techniciens ambulanciers paramédics est élargi afin de leur permettre de réaliser des soins à l'urgence et dans les établissements du réseau.

Le ministre était de passage en Montérégie-Ouest afin de souligner les efforts des équipes qui ont développé un projet qui met à profit les compétences des techniciens ambulanciers paramédics. Ce sont une vingtaine de techniciens ambulanciers de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) qui seront formés au cours des prochains jours afin de joindre les équipes des urgences hospitalières d'ici la fin de semaine du 9 octobre.

Dans le contexte actuel, alors que la situation dans les hôpitaux est particulièrement difficile, la participation des paramédics permettra de déployer rapidement des ressources compétentes pouvant prêter main-forte au réseau hospitalier. Les techniciens ambulanciers détiennent une large expertise qui peut grandement bénéficier aux patients des urgences et au soutien aux équipes cliniques.

La contribution des paramédics dans les urgences se fera dans un cadre sécuritaire. Ajoutons que les techniciens ambulanciers iront prêter main-forte dans les hôpitaux seulement si la situation le permet, sans nuire au mandat premier des équipes des services préhospitaliers d'urgence, qui est de répondre aux besoins des personnes en détresse.

« Votre gouvernement continue de déployer différentes actions pour réduire la pression sur notre réseau de la santé et notre personnel, particulièrement dans nos urgences. Mettre à profit l'expertise des techniciens ambulanciers paramédics est une avenue indispensable pour contribuer à abaisser cette pression. Il s'agit d'une occasion extraordinaire pour renforcer la collaboration entre nos intervenants et miser sur la complémentarité des compétences. Une fois de plus, nous prouvons que l'interdisciplinarité professionnelle est un aspect important pour nous. Nul doute que l'initiative en Montérégie-Ouest saura inspirer d'autres établissements. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis fière que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest innove, comme d'autres établissements, en accueillant les techniciens ambulanciers afin de prêter main-forte dans les urgences. Il s'agit d'un exemple très positif de partenariat entre les organisations, qui démontre l'entraide des professionnels en santé ainsi que la volonté à travailler ensemble pour offrir les soins et les services à la population. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay

Rappelons que la pénurie de personnel, aggravée par la pandémie, est un défi pour l'ensemble des établissements au Québec. Une série de mesures a été annoncée pour améliorer les conditions d'exercice des infirmières. Cette démarche vise à améliorer les conditions de travail des infirmières qui œuvrent présentement dans le réseau et à attirer de nouvelles personnes dans la profession.

