Une première au Québec : le canna-tourisme

ST-CYRILLE DE WENDOVER, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe La Feuille Verte, entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits fabriqués à partir de chanvre dont le siège social est situé près de Drummondville, espère donner du souffle au tourisme de proximité en faisant découvrir aux Québécois le chanvre et ses vertues.

L'entreprise cyrilloise invite la population à visiter ses vastes installations extérieures, incluant les 20 000 plantes cultivées en plein champ agricole, le centre d'interprétation, la terrasse située au cœur de ses activités et la boutique Maison d'Herbes, qui offre plus de 150 produits à base de chanvre. Les visiteurs pourront également déguster en exclusivité le Hempburger.

"Le chanvre est une sous-espèce de la grande famille du Cannabis Sativa et, agronomiquement, une plante annuelle cultivée et sélectionnée surtout pour ses propriétés bienveillantes et médicales (CBD) et sa teneur en THC extrêmement faible", explique Dany Lefebvre, PDG de La Feuille Verte. "Les gens pourront en apprendre davantage sur cette plante méconnue, qui connaît un regain d'intérêt partout dans le monde en raison de ses nombreuses propriétés et de la prise de conscience environnementale'', ajoute le dirigeant de l'entreprise.

En raison des règles sanitaires présentement en vigueur au Québec et pour éviter la cohue, les personnes intéressées doivent de préférence réserver directement sur le site www.canna-tourisme.ca , même si ce n'est pas obligatoire. ''Nous invitons tout le monde, les petits comme les grands, à découvrir cette plante fascinante. C'est une renaissance et le début d'une nouvelle industrie dont le cœur bat ici même à Drummondville", conclut Dany Lefebvre.

À propos du Groupe La Feuille Verte

Fondée en 2004, La Feuille Verte de St-Cyrille-de-Wendover est la plus grande entreprise québécoise spécialisée dans la commercialisation de produits de consommation fabriqués à partir de chanvre cultivé au Québec. Elle commercialise plus de 150 produits de marques québécoises tels que Chanv, Chempion, Crocx, Kombuchanv, Maison d'Herbes, Bon Vivant et De La Ferme. Les produits sont offerts dans plusieurs points de vente au Québec et en ligne . Pour obtenir plus d'informations, visitez le site www.lafeuilleverte.ca .

