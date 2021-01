Une première au Québec! La mesure d'impact social maintenant en formation à distance au CSMO-ÉSAC !

En étant désormais à distance, cette formation pourra donc être offerte à l'échelle du Québec. Découpée en 7 modules distincts, elle est disponible en mode asynchrone, donc pouvant être suivis au rythme de l'apprenant dans le lieu et au moment qui lui conviennent. Reconnue par la SOFEDUC, elle est assortie d'unités d'éducation continue (UEC).

« Savoir documenter la grande contribution sociale et économique des organisations communautaires et des entreprises d'économie sociale, et ce, dans une démarche structurée telle que la mesure d'impact social est devenue une nécessité, d'autant dans le contexte actuel. » a déclaré Mme Lynda Binhas, Ph.D., chargée de projet en recherche et analyse au CSMO-ÉSAC et experte de la mesure d'impact social au Québec comme ailleurs dans le monde.

« Cette formation saura assurément contribuer à une plus grande connaissance et à la reconnaissance des organisations de notre secteur, qui, par toute mesure d'impact social seront en mesure de démontrer leur place et leur rôle dans la réponse aux besoins du milieu » , a conclu le président du CSMO-ÉSAC, M. Frédéric Lalande.

Pour plus d'informations: Madame Lynda Binhas, Ph.D., chercheure, est disponible pour répondre aux questions des journalistes : 514 260-1222.

Rappelons que 320 000 personnes travaillent au Québec dans le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire. Le CSMO-ÉSAC a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de main-d'œuvre communs aux entreprises et organismes du secteur. Le CSMO-ÉSAC est financé par la Commission des partenaires du marché du travail.

