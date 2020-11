Une première au Québec : blitz de maillages d'affaires pour une relance verte et prospère

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses activités pour contribuer à la relance économique du Québec, Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, organise un événement unique et gratuit de maillages: Les Grands Rendez-Vous pour une relance verte et prospère, présenté par Hydro-Québec et propulsé par la Caisse de dépôt et placement du Québec, les 17 et 18 novembre prochains.

Lors de cet événement qui représente une première au Québec, plusieurs entreprises présenteront leurs défis et enjeux directement aux innovateurs en technologies propres qui pourront par la suite leur proposer des solutions potentielles. De plus, ces derniers pourront également assister à des présentations et rencontrer de nombreux financiers qui ont des programmes spécifiques afin d'accélérer la réalisation de leurs projets.

« Ces mises en relation d'affaires comportent un double objectif : accroître la performance opérationnelle et environnementale des entreprises de différents secteurs industriels et accélérer le redémarrage des activités des PME innovantes », affirme Denis Leclerc, président et chef de la direction d'Écotech Québec.

Une vingtaine de défis seront présentés, dont entre autres ceux de ArcelorMittal, Bell, Décathlon, Groupe Sélection, Hydro-Québec, Logistec, MAAX, Port de Montréal, RécréoParc, SAQ et Société Terminaux Montréal Gateway. Les défis interpelleront les innovateurs notamment ceux dans le secteur de l'énergie, des matières résiduelles, de l'air, des matériaux innovants, de l'efficacité énergétique, de l'eau et de la biodiversité.

« Ces rendez-vous arrivent à point puisqu'il est important de poursuivre la transition énergétique et de contribuer à la relance économique. Ils comportent deux éléments essentiels pour produire d'excellents résultats, soit l'innovation et la collaboration » indique Claudine Bouchard, vice-présidente - Évolution de l'entreprise et approvisionnement stratégique chez Hydro-Québec».

« De par son appui aux entreprises et aux acteurs économiques québécois, la CDPQ souhaite contribuer à une relance économique dynamique, compétitive et durable, affirme Geneviève Bouthillier, vice-présidente, moyennes entreprises et Investissement durable à la CDPQ. L'innovation et les questions environnementales sont toutes deux au centre de nos actions au Québec et nous sommes heureux de collaborer avec Écotech Québec afin de faire émerger davantage d'occasions d'affaires entre les PME technologiques du Québec et les utilisateurs potentiels de solutions innovantes».

