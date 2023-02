UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC - « À 100% » POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Le Mouvement Citoyen Handicap-Québec et l'auteure-compositeure-interprète en situation de handicap Liana Adam s'unissent afin d'offrir une voix aux personnes en situation de handicap en lançant aujourd'hui la chanson engagée et son vidéoclip « À 100% ».

Depuis toujours les personnes en situation de handicap sont les grands oubliés dans notre société. Malgré leurs revendications incessantes, elles demeurent peu écoutées de la part de nos gouvernements et leurs désirs et intérêts très peu considérés dans les prises de décisions qui les concernent. Exaspéré de cette situation, Richard Guilmette, président et fondateur du Mouvement Citoyen Handicap-Québec, a fait appel à Liana Adam afin d'offrir une nouvelle voix aux personnes en situation de handicap et un nouveau souffle au mouvement de revendications pour espérer enfin être soutenus par la population et entendus par nos décideurs. « À 100% » est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et le vidéoclip sur la chaîne YouTube de Liana Adam (lianaadam4769).

Rappelons que le Mouvement Citoyen Handicap-Québec est un organisme de défense des droits des personnes en situation de handicap. Il a été fondé et est présidé par M. Richard Guilmette, un activiste bien connu et reconnu dans le monde des personnes en situation de handicap au Québec depuis plus de 20 ans. Il a reçu le Prix Hommage bénévolat-Québec et la Médaille de l'Assemblée nationale en reconnaissance de ses engagements. Il est l'instigateur de la vague de revendications pour le droit à la liberté de l'actuelle génération d'activistes.

Liana Adam s'est fait découvrir en raison de ses nombreuses participations au Téléthon Opération Enfant Soleil où elle a eu l'occasion de partager la scène avec plusieurs grands de la chanson québécoise. Elle tente aujourd'hui de faire sa marque avec ses chansons et son EP « She » est disponible sur toutes les plateformes.

www.handicap-quebec.org

SOURCE Mouvement Citoyen Handicap-Québec

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Richard Guilmette, président et fondateur, Mouvement Citoyen Handicap-Québec, [email protected], (450) 349-4008, (514) 791-4008