TORONTO, le 4 mai 2023 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) (« Loblaw ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente sans précédent en matière d'énergie carboneutre en vertu de laquelle l'électricité qu'elle se procurera pour alimenter ses supermarchés, ses pharmacies, ses bureaux et ses centres de distribution en Alberta proviendra entièrement de source éolienne, solaire ou hydroélectrique. Il s'agit d'une première entente du genre au Canada.

Une première au Canada& : Loblaw achètera de l'électricité de source éolienne, solaire et hydroélectrique en Alberta, contribuant ainsi à réduire ses émissions de carbone de 17& % Une première au Canada : Loblaw achètera de l’électricité de source éolienne, solaire et hydroélectrique en Alberta, contribuant ainsi à réduire ses émissions de carbone de 17 % (Groupe CNW/Les Compagnies Loblaw limitée)

Ce programme éliminera les émissions de carbone associées aux achats d'électricité de l'entreprise en Alberta, contribuant ainsi à réduire ses émissions liées à ses activités de 17 % à l'échelle nationale.

Grâce à ce programme, plus de 280 emplacements, notamment les magasins Real Canadian Superstore, Shoppers Drug Mart, No Frills, Real Canadian Liquor Store, Votre Épicier indépendant et Wholesale Club, ainsi que les bureaux et les centres de distribution de l'entreprise, seront alimentés par de l'électricité carboneutre. Cet achat d'énergie fournira annuellement plus de 300 000 mégawattheures d'énergie carboneutre, soit suffisamment pour alimenter les foyers d'une ville de la taille de Lethbridge, en Alberta, tout en évitant la production de jusqu'à 180 000 tonnes métriques d'émissions de carbone qui autrement auraient été relâchées dans l'atmosphère.

« Loblaw a entrepris de réduire ses émissions de carbone il y a plus de dix ans déjà, voire réussi à surpasser les cibles ambitieuses qu'elle s'était donnée. Lorsque nous avons revu nos cibles à la hausse l'an dernier afin d'atteindre zéro émission nette d'ici 2040, nous savions qu'il fallait mettre en place des solutions novatrices pour y parvenir », a déclaré Galen G. Weston, Président et Président du Conseil, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Ce projet nous aidera à atteindre cet objectif et à faire notre part au sein d'une région reconnue pour ses fortes émissions. L'annonce d'aujourd'hui démontre clairement comment le secteur privé peut contribuer à la transition énergique. »

Loblaw effectuera cet achat d'électricité auprès de TC Énergie, une entreprise nord-américaine de renom. Dans le cadre de sa propre campagne visant à réduire ses émissions, TC Énergie a mis au point le premier produit rendant l'énergie carboneutre accessible 24h/7 en Alberta. TC énergie offre, exploite ou a accès à de l'énergie renouvelable carboneutre et à d'importantes installations de stockage d'énergie.

Cette alternative répond au défi de l'intermittence associée à l'utilisation d'énergie renouvelable, notamment lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent ou de soleil. Grâce à cette approche, de l'énergie carboneutre générée par des panneaux solaires et des éoliennes est redistribuée dans le réseau électrique de l'Alberta, pour ensuite alimenter les magasins, les bureaux et les centres de distribution de Loblaw. Une station de pompage-turbinage d'eau entre en jeu lorsque ni l'énergie solaire ni l'énergie éolienne ne sont au rendez-vous.

Le résultat : de l'énergie carboneutre, accessible 24h/7, fruit d'une innovation canadienne qui, en plus d'alimenter les magasins et autres emplacements de Loblaw, offrira une source d'énergie renouvelable plus stable et plus fiable aux résidents de l'Alberta.

« Le succès de TC Énergie repose sur la prestation de solutions en matière d'énergie centrées sur les clients », a déclaré François Poirier, Président et chef de la direction, TC Énergie. « Après de nombreuses discussions fructueuses visant à comprendre les besoins de Loblaw en matière de décarbonisation, notre équipe a élaboré un plan pour les aider à accéder à une source d'électricité carboneutre permettant d'alimenter l'ensemble de ses installations en Alberta. Notre solide expertise a permis à notre équipe de développer le tout premier produit énergétique carboneutre offert 24 heures sur sept au Canada. Cela signifie que Loblaw (et d'autres entreprises) pourront réduire leurs émissions de manière significative, un objectif auquel nous adhérons. »

Cet achat d'énergie de la part de Loblaw auprès de TC Énergie demeure conditionnel à ce que les termes et conditions prévus à l'entente entre les deux parties soient rencontrés. Les éléments du programme devraient être déployés en 2025.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 221 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et magasins détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du marchéMC et le Choix du PrésidentMD.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée