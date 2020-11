Quand nourriture pour chiens rime avec protection de l'environnement

En plus d'être fabriqué avec une base protéinée innovante, nutritive et excellente pour la santé des chiens, le nouveau produit permet de contribuer à la protection des cours d'eau. « Nous sommes fiers de proposer une alternative écoresponsable aux propriétaires de chiens. Dorénavant, en plus de veiller au bien-être de leur fidèle compagnon, nos clients pourront poser un geste significatif fondamental pour l'environnement en protégeant les écosystèmes aquatiques nord-américains de la carpe envahissante », soutient Philippe Poirier, cofondateur de l'entreprise Wilder Harrier.