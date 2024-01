UNE PREMIÈRE ASSOCIATION POUR LES CRÉATRICES ET CRÉATEURS DE CONTENU AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - À l'issu du grand succès de la première édition du Gala InfluenceCréation, qui a récompensé le talent des influenceuses et influenceurs du Québec, un nouveau chapitre s'ouvre pour la création de contenu au Québec avec le lancement officiel de l'Association des Créatrices et Créateurs de Contenu du Québec (ACREA). Cette nouvelle organisation, première du genre au Québec, émerge comme un acteur clé dédié à promouvoir et valoriser le métier de créatrices et de créateurs de contenu au Québec, en octroyant un caractère professionnel et éthique à la pratique.

Anthony Tran, créateur de contenu et co-fondateur de l'ACREA, affirme avec conviction : « Le lancement de l'ACREA traduit notre ferme croyance en la nécessité pour chaque créatrice et créateur de contenu au Québec de disposer d'une voix unifiée, puissante, pour exprimer sa passion et son talent. L'ACREA incarne bien plus qu'une vision ; c'est une initiative concrète et audacieuse. Notre objectif est clair : établir et encadrer les bonnes pratiques de la profession ».

Dans un même élan, Maude Belval, présidente du conseil d'administration (CA) et co-fondatrice de l'ACREA, ajoute : « Nous avons conçu l'ACREA comme une réponse à l'élan exceptionnel de créativité que nous constatons ces dernières années. En ce sens, nous sommes engagés envers l'encadrement et la formation de la relève ; nous sommes convaincus que la préparation des nouvelles générations est essentielle pour garantir une relève dynamique, compétente et prête à relever les défis futurs de la création de contenu au Québec ».

UNE VISION ORIENTÉE VERS L'EXCELLENCE

L'ACREA, fondée par Maude Belval, Dodji Koffi, Alexandre Langlois, Vincent Beaupré, Jean-Michel Lépine, Laurence Labrosse-Héroux, Anthony Tran et Angie Augustin, a pour objectifs clairs :

D'élever la crédibilité du métier de créateur de contenu au Québec;

De faire la promotion de la culture francophone et québécoise;

De contribuer activement à l'encadrement et à la formation de la relève;

D'agir comme agent facilitateur vers la profession de créateur de contenu;

D'assurer une représentation auprès des instances publiques et gouvernementales;

De s'engager dans les débats sociétaux avec une participation active;

De souligner l'excellence créative au Québec.

À travers cette initiative, l'ACREA s'affirme comme un catalyseur positif au sein de l'industrie, résolut à transformer la perception des métiers de la création de contenu au Québec.

Pour plus d'informations, visitez le www.acrea.ca ou écrivez à l'adresse [email protected].

À propos de l'Association

Fondée en 2023, l'Association des Créatrices et Créateurs de Contenu du Québec (ACREA) est un organisme sans but lucratif dédié à représenter les créateurs de contenu, promouvoir la profession et établir les bonnes pratiques de la création de contenu au Québec. Sa mission est de mettre en lumière, de faire reconnaître et de crédibiliser le travail des créateurs de contenu au Québec, en octroyant un caractère professionnel et éthique à la pratique. L'ACREA incarne l'univers dans lequel la créativité s'épanouit, la diversité prospère, la collaboration fleurit et la reconnaissance s'érige comme un pilier.

