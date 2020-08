Une première acquisition d'entreprise funéraire au Nouveau-Brunswick vers un réseau canadien des coopératives funéraires

SHERBROOKE, QC, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Avec l'acquisition vendredi des Services funéraires Luc André Benoit dans la Péninsule acadienne, le mouvement des coopératives funéraires du Canada complétait sa 32e transaction depuis le lancement de son plan de développement en 1997. À l'instar de toutes les autres transactions, cette acquisition par la Coopérative funéraire La Colombe de Tracadie Sheila permet à la population de la région de préserver la propriété locale des services funéraires et de s'offrir des services correspondant à leurs besoins.

Alain Leclerc, directeur général de la Fédération des coopératives funéraires du Québec (Groupe CNW/Fédération des coopératives funéraires du Québec)

Après près d'une trentaine d'acquisitions réalisées au Québec, notre réseau a élargi son territoire d'intervention l'an dernier avec deux acquisitions en Ontario. Nous sommes en négociations avec des entreprises présentes dans 3 provinces, avec l'objectif de créer un réseau de coopératives funéraires dans toutes les provinces du Canada. Pour ce faire, nous avons rassemblé des partenaires financiers prêts à soutenir ce développement. « Forts du succès de notre stratégie d'acquisition pour le Québec, nous avons décidé d'étendre notre réseau dans les 10 provinces canadiennes », soutient Alain Leclerc, directeur général de la Fédération des coopératives funéraires du Québec. « Nous avons un objectif de 5 à 10 transactions par année pour les 5 prochaines années pour faire des coopératives funéraires le principal réseau canadien d'entreprises funéraires ».

En plus de préserver la propriété locale des entreprises funéraires, la formule coopérative permet aux familles d'économiser lors des funérailles d'un proche. Comme les coopératives appartiennent à leurs membres, elles n'ont pas l'objectif d'accumuler des profits, ce qui permet d'offrir des prix plus abordables tout en maintenant un niveau de qualité élevé. De plus, l'arrivée d'une coopérative dans une région amène bien souvent les autres maisons funéraires à rendre leurs prix plus concurrentiels, ce qui profite aux consommateurs.

Un développement par acquisitions

Le mouvement des coopératives funéraires s'est lancé en 1997 dans une longue liste de transactions dans presque toutes les régions du Québec, ce qui a permis d'accélérer le développement du réseau.

Une vingtaine d'années plus tard, nous pouvons être fiers d'avoir participé pleinement à la relève d'entreprises privées par le modèle coopératif avec 32 projets et des investissements avoisinant les 40 millions $.

Un mouvement en plein essor

Le mouvement des coopératives funéraires compte 25 coopératives funéraires possédant plus de 100 points de services répartis sur tout le territoire québécois. Elles regroupent plus de 220 000 membres et desservent plus de 13 000 familles par année. Le réseau est également présent dans les autres provinces avec une dizaine de coopératives en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Premier au Québec et 3e au Canada en termes de familles desservies, le réseau des coopératives funéraires a su s'adapter aux nouvelles réalités et aux besoins des familles, notamment par de nouveaux investissements dans les installations et par des services à l'avant-garde des besoins exprimés.

SOURCE Fédération des coopératives funéraires du Québec

Renseignements: Alain Leclerc, directeur général, Fédération des coopératives funéraires du Québec, 819 571-1437