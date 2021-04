Une politique d'hébergement pertinente, mais qui se bute à l'enjeu du personnel, s'inquiète le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ accueille favorablement la nouvelle politique d'hébergement et de soins de longue durée présentée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, mais s'interroge sur son exécution si la main-d'œuvre n'est pas présente en nombre suffisant.

La plus grande organisation d'aînés au pays estime que l'ébauche de cette politique est guidée par de bons principes directeurs et que ses axes d'intervention sont pertinents. À commencer par l'importance accordée à la personne hébergée, ce qui représente en soi une avancée majeure.

« Le patient-résident doit être au cœur des décisions concernant l'élaboration de son plan de soins. Son bien-être doit être au centre des préoccupations du personnel et de l'administration. Cette approche est primordiale », déclare la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

L'enjeu du manque de personnel

Le Réseau FADOQ estime toutefois que l'enjeu du manque de personnel soignant représente un obstacle majeur à la réalisation des objectifs ambitieux de cette politique.

« Nous espérons que le plan d'action ministériel, dont le dépôt est prévu au plus tard cet automne, répondra à nos interrogations à ce sujet », avance Mme Tassé-Goodman.

Comme le soulignait un rapport de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) en septembre dernier, le manque de personnel soignant est actuellement la source de beaucoup de tensions et de manquements dans le réseau de la santé. Des manquements qui se sont souvent traduits par de la maltraitance organisationnelle à l'endroit d'aînés.

« En réglant la pénurie de main-d'œuvre, on favorisera directement la bientraitance, on assurera une meilleure stabilité des équipes de travail, il sera possible de réorganiser le travail et on diminuera les cas d'épuisement professionnel », explique Mme Tassé-Goodman.

La FADOQ reconnaît que le gouvernement Legault a posé des gestes qui ont une incidence positive en lien avec le manque de personnel, notamment la formation et l'embauche de manière permanente de préposés aux bénéficiaires ainsi que des investissements afin de rehausser les cohortes en médecine.

L'élargissement des actes professionnels pouvant être accomplis par les pharmaciens, les IPS et les hygiénistes dentaires est également positif. Toutefois, le Réseau FADOQ favorise un plus grand décloisonnement des professions du domaine de la santé. Ceci permettra, à long terme, de redéfinir plus largement les rôles et tâches des différents intervenants dans le système de santé québécois.

Finalement, bien qu'une entente entre la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et le gouvernement du Québec soit survenue concernant la modification des ratios pour le personnel soignant en CHSLD, celle-ci ne couvre pas les soins d'assistance ni les établissements hors CHSLD, notamment les unités gériatriques. Pour le bien-être de l'ensemble des Québécois et Québécoises, il importe que les ratios personnel soignant/patient soient améliorés dans l'ensemble du système de santé.

Le Réseau FADOQ suivra attentivement l'évolution de ce dossier.

