SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le Sommet du G7 mettra en lumière le savoir-faire local grâce à Eco Loco.

Une reconnaissance nationale pour une entreprise 100 % locale

Une PME d’ici au cœur du G7 : Eco Loco signe les sacs remis aux délégués. (Groupe CNW/Eco Loco)

L'entreprise Eco Loco est fière d'avoir été sélectionnée par le gouvernement fédéral pour la fabrication des sacs fourre-tout remis aux 750 délégués du Sommet du G7. Une belle reconnaissance pour cette PME québécoise qui se démarque par son approche écoresponsable et sa fabrication entièrement locale.

Dans un contexte où l'achat local, la durabilité et les pratiques ESG occupent une place croissante dans les stratégies d'approvisionnement, Eco Loco s'impose comme un exemple inspirant de ce qu'une entreprise d'ici peut accomplir.

Un message fort d'Affaires mondiales Canada

« Nous sommes fières de ce contrat et profondément reconnaissantes envers Affaires mondiales Canada pour cette marque de confiance. Il confirme que l'on peut offrir des articles promotionnels de qualité, à la fois utiles, esthétiques et respectueux de l'environnement, sans faire de compromis sur la provenance ou l'éthique de production », affirme Geneviève St-Amour, fondatrice et propriétaire d'Eco Loco.

Une fabrication écoresponsable, ancrée au Québec

Chaque étape de production a été pensée pour maximiser les retombées locales et réduire l'impact environnemental.

Le textile exclusif est tricoté à Montréal à partir de bouteilles d'eau recyclées (RecyPUL™).

Les fermetures éclair proviennent de Ville Saint-Laurent .

. Les étiquettes sont fabriquées au Québec.

L'impression est réalisée à Montréal.

La confection a lieu à Laval et dans les Laurentides.

Les 750 sacs fabriqués ont permis de revaloriser 3130 bouteilles de plastique.

Alors que davantage d'entreprises et d'organismes cherchent à poser des gestes concrets en matière d'achat local et d'environnement, les produits d'Eco Loco s'imposent comme une solution de rechange cohérente et impactante aux objets promotionnels importés. L'entreprise propose une chaîne de production courte, transparente et engagée.

À propos d'Eco Loco

Fondée en 2017, Eco Loco est à la fois un créateur de solutions écoresponsables, une boutique spécialisée en produits écologiques et un fournisseur pour les détaillants. Pour ses créations, l'entreprise québécoise fabrique localement des articles durables en misant notamment sur des matières recyclées, une chaîne d'approvisionnement éthique et un engagement concret envers l'environnement.

Une histoire d'audace locale, d'innovation et d'économie circulaire à raconter.

