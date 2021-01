Plus précisément, l'entreprise a reproduit le tout, en usine, et à l'échelle des éléments existants du pont à des fins d'organisation, d'anticipation et de gestion des risques, dans un dessein de livrer un ouvrage de la plus haute qualité dans le respect intégral des coûts et des délais. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président et chef de la direction de l'entreprise, Me Nicolas Croteau, qui a indiqué que ce projet dirigé par les ingénieurs et l'équipe technique de Béton Concept AM, en collaboration avec Sika Canada, leader mondial dans la protection et la réfection du béton, qui a développé spécifiquement ce produit au Québec pour les projets spécialisés de ce type.