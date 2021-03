Une plateforme web dédiée à la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes

BELOEIL, QC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Nature-Action Québec (NAQ) est heureux de dévoiler une toute nouvelle section de son site web destinée à informer les villes et municipalités, ainsi que les citoyens, sur les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) présentes au Québec. Pour découvrir le tout, rendez-vous au nature-action.qc.ca/EVEE.

Des outils pour agir contre les envahisseurs

Les gestionnaires municipaux, de même que le grand public, trouveront sur cette plateforme accessible à tous de l'information pertinente à propos des EVEE afin de :

On trouve aussi dans une section de la plateforme une série de 10 webinaires diffusés en 2020-2021 afin d'informer les villes et municipalités de la Montérégie sur la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur leur territoire.



Ces formations ont notamment abordé les bonnes pratiques pour éviter la dispersion des EVEE lors de travaux publics, le rôle des municipalités dans la lutte contre les EVEE, les règlementations en vigueur, deux études de cas réalisés par NAQ en Montérégie de même que les principales méthodes de lutte contre les EVEE. Il est donc possible de voir ou revoir ces formations sous forme vidéo à même le site web.



Les EVEE : une menace pour nos écosystèmes

Depuis plusieurs années, les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) gagnent du terrain au Québec. Leur gestion représente un défi de taille en Montérégie, de même qu'ailleurs dans la province.



La prolifération des EVEE soulève de nombreuses problématiques économiques et environnementales importantes qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la biodiversité, l'agriculture et la santé humaine. Ces plantes exotiques, introduites volontairement ou par mégarde, s'adaptent et colonisent de vastes milieux naturels et/ou espaces verts, pouvant ainsi dégrader l'habitat de nombreuses espèces indigènes du Québec.

Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et au Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, un programme de la Fondation de la faune du Québec avec le soutien financier du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

À propos de Nature-Action Québec

Nature-Action Québec est un organisme à but non lucratif qui travaille à la protection de l'environnement depuis maintenant 35 ans. L'organisme œuvre avec les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et les citoyens à la réalisation de projets concrets contribuant à améliorer l'environnement, la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population québécoise. NAQ se place aujourd'hui parmi les organismes en gestion de projets environnementaux les plus importants au Québec.

