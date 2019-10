Une place Emmett-Johns en hommage à « Pops », fondateur de l'organisme Dans la rue

De nombreux partenaires, « enfants de Pops », intervenants et acteurs du milieu ont partagé un repas en compagnie de madame Sophie Mauzerolle, conseillère dans le district de Sainte-Marie, et de monsieur Robert Beaudry, conseiller dans le district de Saint-Jacques pour rendre hommage à celui qui a lancé la fameuse roulotte Dans la rue et consacré une grande partie de sa vie à aider les jeunes en difficulté.

Un toponyme pour le père des jeunes de la rue

« Pops était un exemple de générosité, un grand Montréalais, a déclaré madame Sophie Mauzerolle. Ce geste toponymique permet de perpétuer sa mémoire et de mettre en valeur un espace public en faisant connaître aux usagers un homme ayant marqué l'histoire du quartier ainsi que la vie communautaire montréalaise ».

Cécile Arbaud, directrice de l'organisme Dans la rue, s'est pour sa part réjouie de cette décision annoncée ce mercredi matin au conseil municipal. « Pops a fondé Dans la rue avec beaucoup d'amour et d'espoir pour les jeunes, sans jamais les juger. Il a su parler d'eux et défendre leurs droits. Avec vision et détermination, Pops a développé un organisme solide qui, en 30 ans, a aidé des dizaines de milliers de jeunes avec respect, empathie et dévouement à mener une vie plus autonome et enrichissante ».

Un repas et une toile souvenir

Pour souligner l'événement, et faire écho à l'un des principaux besoins que le père Emmett-Johns souhaitait combler, un repas offert par l'Arrondissement était servi aux jeunes et aux intervenants réunis autour d'une grande tablée symbolique. Tous étaient par ailleurs invités à exprimer le sentiment que leur inspirait Pops sur une grande toile que l'organisme exposera dans ses locaux.

Un engagement concret pour Ville-Marie

Robert Beaudry, conseiller de la Ville dans le district de Saint-Jacques a pour sa part rappelé l'engagement de Ville-Marie. « Notre administration est résolument engagée en faveur de l'inclusion sociale et a à cœur de travailler de pair avec le réseau de la santé et les organismes locaux pour offrir des services adaptés aux personnes en situation d'itinérance » a indiqué celui qui est impliqué depuis près de 15 ans dans le milieu du développement social au centre-ville de Montréal. « Dédier l'une de nos places à Pops vient symboliquement rappeler cet engagement ».

L'Arrondissement, en collaboration avec ses partenaires communautaires et institutionnels, multiplie les efforts pour favoriser la cohésion sociale, soutenir les personnes en situation d'itinérance - notamment les jeunes - et favoriser leur sortie de la rue.

ll le fait notamment en investissant plus de 450 000 $ pour assurer la présence d'intervenants sociaux dans l'espace public, en contribuant à l'ouverture prochaine d'un nouveau centre de jour près du Square Cabot (projet Résilience), en appuyant divers projets d'affiliation sociale ou d'insertion professionnelle, de même que des services d'accueil et de référence pour les personnes à risque d'exclusion.

Plan d'action en développement social

Par ailleurs, l'Arrondissement a lancé une grande consultation citoyenne afin d'élaborer son Plan d'action en développement social 2019-2022. Citoyens et organismes sont invités à exprimer partager leurs idées et leur opinion à l'aide d'un sondage en ligne (sur realisonsmtl.ca) et lors de trois rencontres citoyennes, les 13, 14 et 21 novembre prochain.

À propos de Dans la rue

Fondé en 1988 par le père Emmett Johns (« Pops », 1928-2018), Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire en leur offrant refuge et nourriture. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, l'organisme veille à leurs besoins immédiats et travaille avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et enrichissante. Dans la rue vient aujourd'hui en aide à un millier de jeunes annuellement.

Les représentants des médias peuvent se procurer des images des projets en se rendant sur le site : https://beta.montreal.ca/actualites/une-place-emmett-johns-en-hommage-pops

