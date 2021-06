ALPHARETTA, Ga., le 21 juin 2021 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer sa participation active à l'événement virtuel ODTUG Kscope21, une conférence mondiale axée sur la formation de la communauté d'utilisateurs Oracle.

À titre d'Oracle Partner depuis plus de 25 ans, Alithya agit à titre de commanditaire platine de l'événement ODTUG Kscope21. Pour la 11e participation consécutive d'Alithya à l'événement annuel, les experts de l'entreprise animeront 11 séances de travail techniques au cours de la conférence. L'événement virtuel ODTUG Kscope21, qui se déroule du 21 juin au 1er juillet, proposera des présentations sur différents sujets techniques liés à Oracle ainsi que des séances proposant des solutions concrètes, des discussions entre experts, des présentations en direct, des séances de questions et réponses et bien plus.

Cinq clients d'Alithya prendront part à ces séances : WillScot Mobile Mini, General Dynamics IT, Viasat, MUFG Union Bank et State Street Corporation. Pour consulter la liste complète des séances, cliquez ici.

Citation de Mike Feldman, vice-président principal, Pratique Oracle d'Alithya :

« Nous sommes ravis de tenir un rôle de choix dans le cadre de la conférence ODTUG Kscope21. À titre d'Oracle Partner, notre pratique continue de se développer et des événements comme ODTUG Kscope constituent une occasion de démontrer de quelle façon Alithya livre des solutions Oracle cloud ERP, EPM, HCM et SCM afin d'offrir une expérience de planification complète, des finances à l'exploitation, en passant par la main-d'œuvre et le capital humain, tout en rehaussant la transparence et en facilitant la prise de décisions éclairées. »

Séances d'Alithya dans le cadre de Kscope21

En plus des cinq clients conférenciers d'Alithya, les faits saillants de l'événement comprennent la présentation Leading Practices in Multi-Pillar Oracle Cloud Implementations animée par Mike Killeen et Zubin Shah d'Alithya le 22 juin. La conférence comportera également des occasions de réseautage dans le cadre des séances Kscope Mingle : Digital Transformation and Cloud Migration animée par Mike Killeen, et Agile Planning: Create Nimble and Dynamic Forecasting in Your Organization pilotée par David Pabst.

À propos d'Alithya et de sa pratique Oracle

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise cloud, les services applicatifs et les données et l'analytique.

Alithya est l'un des plus importants partenaires Oracle en Amérique du Nord, cumulant plus de 1 000 clients et 2 000 projets ERP, EPM, HCM, SCM et Analytics d'Oracle à l'échelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Le bassin d'expertise d'Alithya regroupe plus de 200 conseillers certifiés et de spécialistes Oracle ACE. L'entreprise conseille également l'équipe de développement de produits d'Oracle. Pour en apprendre plus, visitez alithya.com.

SOURCE Alithya

Renseignements: Rachel Andrews, Vice-présidente, Communications et Marketing, [email protected], 514.451.5131

