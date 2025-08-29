Une pharmacie québécoise obtient la première accréditation NCODA hors des États-Unis de « Centre d'excellence multi-spécialités incluant l'oncologie »

La Pharmacie Larivière et Massicotte obtient cette accréditation par NCODA pour sa pratique en soins pharmaceutiques dédiée aux maladies rares et complexes avec un focus en oncologie.

MONTREAL, 29 août 2025 /CNW/ - La pharmacie Larivière et Massicotte, Pharmaciennes inc., établie au Québec depuis de plus de 10 ans, est fière d'annoncer qu'elle est la première pharmacie hors des États-Unis à obtenir l'accréditation « Center of Excellence (CoE) Medically Integrated Pharmacy multi-spécialités avec focus en oncologie » décernée par NCODA (Network for Collaborative Oncology Development & Advancement), une reconnaissance de sa pratique en soins pharmaceutiques pour les patients nécessitant des traitements spécialisés.

« Notre équipe est fière d'être reconnue en tant que Centre d'Excellence par NCODA », souligne Christine Larivière, pharmacienne et copropriétaire. « Cette reconnaissance reflète notre volonté de structurer notre pratique pour continuellement améliorer nos standards de soins pharmaceutiques en oncologie et autres maladies complexes, tout en collaborant étroitement avec les équipes de soins pour alléger le parcours des patients. »

Cette accréditation est fondée sur les standards de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) et NCODA. NCODA est un organisme international à but non lucratif qui est dédié à l'amélioration continue des soins prodigués aux patients atteints de cancer et/ou suivant des traitements complexes. Elle met l'accent sur les pratiques cliniques, opérationnelles et collaboratives des pharmacies dédiées au service de thérapies spécialisées, notamment en oncologie. Le service d'accréditation des pharmacies canadiennes, une compagnie de NCODA, offre maintenant l'opportunité à d'autres pharmacies canadiennes de suivre le pas et d'obtenir leur accréditation.

« L'obtention de cette accréditation vient confirmer le travail soutenu que réalise la Pharmacie Larivière et Massicotte pour faire progresser les soins aux patients », a déclaré Michael Reff, pharmacien, MBA, directeur exécutif et fondateur de NCODA. « Étant donné qu'il s'agit de la toute première accréditation NCODA au Canada, nous avons hâte de collaborer avec d'autres pharmacies partageant notre mission commune : veiller à ce que les patients, partout, reçoivent le plus haut niveau de soins grâce à un modèle de pharmacie médicalement intégrée, fondé sur la qualité, la compassion et le travail d'équipe. » [Traduction]

Par cette démarche, la pharmacie Larivière et Massicotte affirme sa volonté de :

Démontrer la valeur d'une approche pharmaceutique dédiée et intégrée en milieu communautaire;

Offrir un suivi structuré, rigoureux et humain aux patient•es sous médicaments de spécialité;

Appuyer les professionnel•les de la santé dont les ressources sont limitées rendant difficile la prise en charge de traitements complexes.

À propos de Larivière et Massicotte, Pharmaciennes inc.

Larivière et Massicotte, Pharmaciennes est une pharmacie d'expertise avec pratique dédiée à l'oncologie et aux maladies rares. C'est une équipe engagée de près de 40 employé×es qui travaille en tandem avec les pharmacien•nes de quartier, ainsi que les divers intervenant•es de la santé afin d'accompagner des patient•es partout au Québec aux prises avec une maladie rare et complexe. Elle vise à innover en améliorant de façon continue sa pratique afin d'optimiser la prise en charge de patient•es prenant un médicament de spécialité au Québec.

À propos de NCODA

NCODA (Network for Collaborative Oncology Development & Advancement) est une organisation internationale à but non lucratif dédiée à l'amélioration des soins centrés sur le patient dans le traitement du cancer. Elle soutient les professionnels de l'oncologie par la collaboration, l'éducation et l'innovation, en veillant à ce que chaque patient reçoive des soins personnalisés et de qualité. NCODA est également reconnue pour son programme d'accréditation de centres d'excellences de pharmacies médicalement intégrées (MIP).

À propos de Canadian Pharmacy Accreditation Services

Canadian Pharmacy Accreditation Services (CPAS), une société de NCODA, reflète l'engagement croissant de NCODA à faire progresser les soins pharmaceutiques centrés sur le patient à travers le système de soins de santé canadien. CPAS propose un processus d'accréditation rigoureux, mais accessible, conçu pour les pharmacies de toutes tailles. En s'appuyant sur le modèle éprouvé de NCODA, CPAS aide les pharmacies canadiennes à améliorer les standards de pratique pharmaceutique, de qualité et de sécurité, grâce à une approche collaborative axée avant tout sur le patient.

