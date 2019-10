Une perte nette de 4 200 emplois en chimie d'ici 2025 : une nouvelle étude révèle les conséquences qu'aura l'intelligence artificielle sur l'emploi

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Quelles seront les répercussions de l'automatisation des procédés industriels sur les emplois au Québec ? Une nouvelle étude portant sur les effets à prévoir de l'intelligence artificielle sur les emplois en chimie offre quelques pistes de réponse.

CoeffiScience, le comité sectoriel de main-d'œuvre de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz, dévoile aujourd'hui les résultats d'une enquête réalisée par MCE Conseils. À partir d'une démarche économétrique combinée à une série d'entrevues en profondeur, l'étude des conséquences de l'automatisation sur la main-d'œuvre établit des prévisions en matière d'emploi si le secteur devait faire face à un investissement marqué en équipements et technologies de fabrication avancées.

Le document prévoit notamment les faits suivants :

Une vague d'investissements en nouvelles technologies pourrait se traduire par une perte de près de 4 200 emplois au cours des cinq prochaines années.

au cours des cinq prochaines années. Chaque million de dollars investi en automatisation supprimera 2,36 emplois en production.

en production. Les entreprises ayant adopté un mode de production par lot sont les plus susceptibles d'être ébranlées : environ 50 % de leurs emplois risquent de disparaître . À l'inverse, les secteurs ayant adopté la production continue ne seront que peu touchés par la vague d'automatisation.

. À l'inverse, les secteurs ayant adopté la production continue ne seront que peu touchés par la vague d'automatisation. Les emplois des domaines de la production et de l'administration sont ceux qui devraient connaître les plus fortes baisses, alors qu'on pourrait observer une hausse des emplois liés à l'entretien et à la maintenance .

sont ceux qui devraient connaître les plus fortes baisses, alors qu'on pourrait observer une . Malgré l'automatisation, une reprise de l'emploi en 2025 pourrait entraîner l'embauche de 1 000 personnes de plus d'ici 2030.

Pour CoeffiScience, ces conclusions constituent de bonnes pistes pour cibler d'éventuelles actions à entreprendre.

« Pour aider les entreprises et les travailleurs du secteur à surmonter ce qui sera certes un défi, il nous faut des données, et cette étude en est riche », affirme Guillaume Legendre, directeur général de l'organisme. « Ce n'est toutefois qu'une première étape. Il faudra poursuivre la réflexion en intégrant d'autres facteurs, comme la rareté de la main-d'œuvre, à l'analyse des conséquences que l'automatisation pourrait avoir dans l'industrie. »

Pour en savoir davantage et découvrir la relation complexe liant l'intelligence artificielle, la production et l'emploi, consultez l'étude complète sur le site de CoeffiScience à l'adresse : <https://www.coeffiscience.ca/automatisation>.

CoeffiScience, le comité sectoriel de main-d'œuvre de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz, est l'organisme de concertation, d'orientation et de référence sur les questions de main-d'œuvre dans le secteur. Il réunit les entreprises, les travailleurs et les partenaires de l'industrie pour déterminer les besoins communs en matière de développement de la main-d'œuvre et mener des actions concertées pour y répondre.

SOURCE Coeffiscience

Renseignements: Guillaume Legendre, Directeur général, 514 251-6302, poste 224, glegendre@coeffiscience.ca

Related Links

www.coeffiscience.ca