Une personne sur six dans le monde éprouve de la difficulté à lire en raison du syndrome d'Irlen

The Word Gobblers, un manuel à l'intention des parents et enseignants qui travaillent avec des enfants qui éprouvent des difficultés à lire , aborde ces problèmes et propose des modifications simples et immédiates pour les atténuer ou les surmonter. Le livre contient un questionnaire concernant les symptômes et les comportements et propose des exercices interactifs sur un papier coloré pour aider un parent ou un enseignant à déceler si un enfant est atteint de ce trouble.

Les enfants qui lisent mal ou qui sont mauvais en sport sont souvent victimes de moqueries ou d'intimidations, ce qui entraîne des sentiments de honte ou de faible estime de soi. The Word Gobblers explique la raison médicale pour laquelle certains enfants et adultes ont du mal à lire et à écrire, ou présentent des comportements inappropriés, et compare l'incapacité du corps à digérer certains aliments comme les fraises ou les arachides avec l'incapacité du cerveau à interpréter certaines longueurs d'onde de lumière.

Magnifiquement illustré par Joan Gilbert, The Word Gobblers montre aux enfants, à travers les images de personnages espiègles qui mâchent, croquent et froissent des nombres, des lettres et des mots entiers, qu'ils ne sont pas responsables de leur situation. Les images de visages souriants en vert et en orange aident les enfants à reconnaître qu'ils ne sont pas seuls en montrant qu'il y en a un sur six, dix sur 60 et 100 sur 600 des personnes qui sont atteintes du même trouble.

Dans l'avant-propos, la fondatrice et directrice de Irlen Institute, Helen L. Irlen, explique la découverte du syndrome d'Irlen et les progrès réalisés dans son traitement. La méthode d'Irlen utilisée pour traiter cette maladie a attiré l'attention des médias nationaux et internationaux.

La critique du Library Journal conclut : « VERDICT : Un ouvrage utile pour les parents, les proches aidants et les enseignants d'enfants qui éprouvent des difficultés à lire. »

Récemment, Betsy Wurzel de Passionate Worldwide Talk Radio a interviewé Mme Matthias pour son blogue « Talking with Betsy » https://bit.ly/3C5EDnl.

L'auteure Catherine Matthias est une examinatrice certifiée du syndrome d'Irlen. Elle a publié six livres illustrés destinés aux jeunes lecteurs.

Publié par Square One Publishers, New York. ISBN 978-0-7570-0502-2. 15,95 $.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1656320/Word_Gobblers_60_sec_FINAL.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1656321/Front_Cover.jpg

