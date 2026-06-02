Une personne sur cinq pourrait ne pas avoir les moyens d'acheter des produits menstruels : une pétition officielle demande au Québec d'agir

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Une équipe composée de professionnel•les de la santé, d'employé•es de pharmacie et de citoyen•nes a lancé une pétition officielle à l'Assemblée nationale du Québec afin de demander des mesures concrètes contre la précarité menstruelle.

L'initiative, intitulée Le Coût Menstruel, est née après qu'un groupe de pharmacies ait offert les produits menstruels au prix coûtant. Cette expérience a suscité de nombreux témoignages de personnes pour qui l'achat de protections menstruelles demeure un défi financier réel.

« Nous avons été frappés par le nombre de personnes qui nous ont raconté devoir choisir entre des produits menstruels et d'autres besoins essentiels. Cette réalité existe ici, au Québec, et elle mérite qu'on en parle », explique Jean-Maurice Weibel, pharmacien et l'un des initiateurs du projet.

La pétition demande notamment :

La gratuité des produits menstruels pour les personnes de moins de 26 ans;

La gratuité pour les personnes à faible revenu, peu importe leur âge;

L'élaboration d'un plan québécois de lutte contre la précarité menstruelle;

L'étude de mesures visant à élargir l'accès gratuit aux protections menstruelles.

Selon Femmes et Égalité des genres Canada, une personne sur cinq qui a ses règles affirme qu'il est possible qu'elle n'ait pas les moyens d'acheter des produits menstruels au cours des 12 prochains mois.

Les initiateurs rappellent que cette proposition n'a rien de marginal ou d'irréaliste. Plusieurs juridictions ont déjà adopté des mesures semblables. L'Écosse offre gratuitement les produits menstruels à sa population, la Colombie-Britannique a instauré un programme d'accès gratuit dans les écoles publiques et la France rembourse certaines protections menstruelles réutilisables.

« On parle rarement de précarité menstruelle. Pourtant, les réactions reçues démontrent que cette réalité touche beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Cette cause mérite mieux que le silence qu'on lui accorde habituellement », affirme Éliane Latreille, porte-parole.

La pétition est en ligne jusqu'au 10 juin 2026 sur le site de l'Assemblée nationale du Québec.

Pour le kit média :

https://lecoutmenstruel.ca/media.html

À propos de l'initiative

Le mouvement #LeCoutMenstruel est une initiative citoyenne québécoise portée par des employé•es de pharmacie, des professionnel•les de la santé et des membres de la communauté souhaitant améliorer l'accès aux protections menstruelles au Québec.

SOURCE Le Coût Menstruel

Renseignements médias : Éliane Latreille, Porte-parole média, Téléphone : 438-508-1060, Courriel : [email protected]