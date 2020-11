Une personne de Lanaudière se démarque : M. Guillaume Pelland, de Paysage gourmand, lauréat du 15e concours Tournez-vous vers l'excellence!

« Par ce concours, La Financière agricole est fière de souligner le fruit des efforts des jeunes agriculteurs et de faire l'éloge de l'excellence. Nous tenons cette année la 15e édition de cette activité. Depuis sa mise en place, ce sont près de 400 personnes qui ont présenté leur candidature. Au fil des ans, le concours gagne en notoriété et en popularité. Il offre une visibilité inestimable aux entrepreneurs et une chance de démontrer leur dynamisme, leur créativité et leur passion du métier. Je salue leur talent. Je tiens à féliciter M. Guillaume Pelland, lauréat de cette 15e édition. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Nous sommes très heureux de voir Guillaume Pelland remporter le titre de lauréat du concours Tournez-vous vers l'excellence! Ce prix est une preuve de la vitalité et du dynamisme qui caractérisent les entrepreneurs agricoles de Lanaudière. M. Pelland est un entrepreneur qui se distingue de plusieurs façons. C'est un pionnier et un autodidacte. Il a un sens du marketing aiguisé. C'est une personne soucieuse de l'environnement. Rappelons-nous qu'il avait obtenu la toute première bourse décernée dans ce concours pour ses pratiques en développement durable. La Financière agricole accompagne M. Pelland depuis le tout début. Nous sommes particulièrement fiers aujourd'hui de constater sa réussite en affaires. »

Mme Béatrice Cacopardo, directrice régionale, La Financière agricole du Québec

« Pionnier dans le domaine, j'ai dû tout définir, de l'approche client à l'offre de plantes. Dès le départ, Paysage gourmand s'engageait dans un nouveau créneau : l'aménagement paysager comestible, ou l'agriculture autour des habitations. Aujourd'hui, nous offrons plus de 450 vivaces comestibles de toutes les saveurs. Nous sommes un leader dans le domaine. En plus de nos activités, nous poursuivons le développement du volet éducatif des conférences tout en alimentant les médias écrits et télévisuels avec des articles et des chroniques. »

M. Guillaume Pelland, lauréat du 15e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Le grand gagnant du 15 e concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui a reçu une bourse de 5 000 $, est M. Sébastien Grandmont, de la ferme Le Petit Mas , spécialisée en production d'ail biologique et transformation de fleurs d'ail. L'entreprise est située à Martinville , en Estrie.

concours , qui a reçu une bourse de 5 M. Sébastien Grandmont, de la ferme , spécialisée en production d'ail biologique et transformation de fleurs d'ail. L'entreprise est située à , en Estrie. La deuxième lauréate du 15 e concours ayant reçu une bourse de 2 500 $ est M me Annie Marcoux , de la Bleuetière Marland. L'entreprise œuvre en production fruitière et maraîchère, en acériculture et en agrotourisme. Elle est située à Sainte-Marie , dans Chaudière-Appalaches.

concours ayant reçu une bourse de 2 M , de la Bleuetière Marland. L'entreprise œuvre en production fruitière et maraîchère, en acériculture et en agrotourisme. Elle est située à , dans Chaudière-Appalaches. Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

Vidéos des lauréats (liens connexes)

Concours Tournez-vous vers l'excellence!

Facebook de La Financière agricole du Québec

Site Web de Paysage gourmand

Information :

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et relations publiques

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec

Liens connexes

http://www.fadq.qc.ca/