Une personne de l'Outaouais se démarque : James Thompson remporte la bourse en développement durable du concours Tournez-vous vers l'excellence!

« Favoriser des collectivités dynamiques et contribuer à la saine alimentation pour tous et à une planète en santé est au cœur de notre mission. Nous sommes très engagés sur le plan communautaire. Nous estimons ne pas avoir de concurrents. Nous ne voyons que des partenaires. Nous pouvons tous nous entraider et élaborer des stratégies complémentaires. Nous croyons à la force d'être unis et solidaires pour favoriser l'agriculture d'ici. »

M. James Thompson, bénéficiaire de la bourse en développement durable

« Par cette bourse, La Financière agricole valorise les entrepreneurs de la relève qui sont proactifs et créatifs en matière de développement durable, et contribue à la promotion de leurs projets d'affaires. Je désire féliciter M. Thompson pour toutes les actions entreprises dans le respect de l'environnement et des pratiques durables. Son entreprise se distingue également sous plusieurs autres aspects. Je lui souhaite une belle continuation. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Gagnant et lauréats du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence!, qui s'est vu décerner une bourse de 5 000 $, est M. Sébastien Grandmont, de la ferme Le Petit Mas. Son entreprise est spécialisée en production et transformation d'ail biologique. Elle est située à Martinville, en Estrie. Deux autres lauréats ont aussi reçu chacun une bourse de 2 500 $ dans le cadre de ce concours. Il s'agit de Mme Annie Marcoux, de la Bleuetière Marland. L'entreprise œuvre en production fruitière et maraîchère, en acériculture et en agrotourisme. Elle est située à Sainte-Marie, dans Chaudière-Appalaches; de même que M. Guillaume Pelland, de la pépinière Paysage gourmand, spécialisée en production de vivaces comestibles. L'entreprise est située à Rawdon, dans Lanaudière.

Une autre bourse de 1 500 $ est aussi décernée lors de cet événement, soit celle du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA). C'est M. René Bougie qui a remporté l'honneur. Son entreprise, La Miellerie King, est spécialisée en apiculture et produits transformés du miel. Elle est située à Kingsey Falls, dans le Centre-du-Québec.

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu. Depuis sa création en 2005, La Financière agricole a reçu 390 candidatures. Elle a fait 45 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 146 500 $.

Les bourses du FIRA pour leur part sont remises depuis 2012. Le montant total des sommes remises représente 12 000 $.

Le dévoilement des lauréats a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

