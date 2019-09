Une pelletée de terre pour marquer le début des travaux au palais de justice de Roberval

QUÉBEC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, a présidé aujourd'hui le début du chantier d'agrandissement et de rénovation du palais de justice de Roberval.

La ministre a officialisé le début des travaux en compagnie de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, en procédant à une première pelletée de terre symbolique, au cours d'une cérémonie organisée sur le terrain du palais de justice de Roberval.

Rappelons que Mme LeBel a annoncé récemment que le gouvernement a accepté de donner suite à ce projet dont le coût total est estimé à 66,2 M$. Il comprend la réfection et l'agrandissement du bâtiment actuel, qui triplera de superficie. Les travaux s'effectueront sur trois ans.

La Société québécoise des infrastructures est gestionnaire du projet.

Citations

« Le bâtiment, au terme des rénovations, accueillera des installations à la fin de pointe de la technologie, sécuritaires et fonctionnelles. Les services de justice de la région seront ainsi rendus de manière plus efficiente, au bénéfice des citoyens. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

« Ce sont tous les citoyens du district judiciaire de Roberval et même de la grande région du Saguenay‒Lac-Saint-Jean qui vont tirer profit des améliorations apportées au palais de justice. Offrir une justice accessible et efficace pour tous fait partie des priorités de notre gouvernement, et le chantier qui s'ouvre aujourd'hui est une étape majeure en ce sens pour notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le palais de justice de Roberval est un joyau de notre histoire et sa conservation est essentielle pour notre communauté. Je suis très fière de participer à ce coup d'envoi fort attendu, gage de développement et de pérennité pour la ville de Roberval. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Justice, consultez son site Web : www.justice.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Renseignements: Source : Nicky Cayer, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, 418 643-4210; Renseignements : Paul-Jean Charest, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 644-3947, poste 20932