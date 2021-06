Une offre globale de règlement pour les profs de cégep membres de la FEC-CSQ

MONTRÉAL, le 24 juin 2021 /CNW Telbec/ - Une offre globale de règlement a été conclue dans la nuit de mercredi à jeudi entre le gouvernement du Québec et la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) en vue du renouvellement de la convention collective de ses quelque 3 000 membres.

« Cette offre survient à la suite d'un intense travail de discussion à la table au cours duquel notre équipe de négociation a pu atteindre, dans un contexte des plus difficiles, un certain nombre d'objectifs pour lesquels les membres de notre fédération nous avaient mandatés », de déclarer la présidente de la FEC-CSQ, Lucie Piché. Cette offre sera présentée dans les prochains jours en conseil général extraordinaire afin que les délégations des 14 syndicats membres de la fédération prennent connaissance de la teneur de la proposition d'offre globale de règlement et évaluent s'il convient d'entamer le processus de consultation des membres en assemblées générales, en vue de la signature d'une nouvelle convention collective.

Aucune autre déclaration ne sera faite d'ici la présentation du projet de règlement en conseil général.

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) est un regroupement de quinze syndicats représentant près de 3000 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

