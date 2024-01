Une nouvelle technologie transforme le traitement de la calvitie à l'aide de la barbe et du système pileux

LOS ANGELES, 8 janvier 2024 /CNW/ - Le casse-tête permanent d'avoir une forte pilosité sur le corps, mais peu de cheveux sur le cuir chevelu, a toujours semé la confusion chez beaucoup de gens face à la perte de cheveux. La Dr U Hair and Skin Clinic annonce une grande percée dans une étude pionnière publiée dans la revue réputée Dermatologic Surgery et intitulée « Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device ». Cette publication présente le révolutionnaire UGraft Zeus®, un nouveau dispositif sensible à la peau qui permet aux médecins de déplacer harmonieusement les poils de la barbe et du corps vers les zones du cuir chevelu exemptes de cheveux grâce à une procédure connue sous le nom de transplantation de poils du corps sur le cuir chevelu (BHT).

Le patient souffrant de calvitie grave a pu obtenir une restauration capillaire complète en utilisant les poils du système pileux extraits à l’aide du dispositif UGraft Zeus.

Cette étude exhaustive, menée aux États-Unis, en Colombie, au Mexique et en Inde , porte sur l'approche novatrice du UGraft Zeus , qui est sensible à la peau et qui tient compte des complexités rencontrées par les techniques antérieures de restauration des cheveux. En particulier, le dispositif UGraft Zeus® se distingue par ses caractéristiques de conception exclusives, y compris une capacité d'autonavigation unique qui lui permet de naviguer dans diverses textures et épaisseurs de la peau, et dans différents niveaux de frisure de cheveux pendant l'extraction d'unités folliculaires . Cette capacité réduit au minimum les dommages causés par les greffes et favorise une meilleure guérison des plaies dans tous les scénarios d'extraction d'unités folliculaires, y compris dans le BHT.

Sur 82 patients âgés en moyenne de 48,9 ans, l'étude a constamment atteint des taux d'attrition des greffes inférieurs à 7 % dans les procédures de BHT, ce qui marque un progrès important par rapport aux technologies antérieures qui ont signalé des taux de dommages pouvant atteindre 20 % (barbe) et 30 % (corps). Fait impressionnant, tous les patients étaient satisfaits de l'intervention, plus de 79 % d'entre eux se déclarant très satisfaits six mois après l'intervention. De plus, les chirurgiens, qui hésitaient auparavant à effectuer le BHT à l'aide des méthodes traditionnelles, accueillent avec enthousiasme la simplicité et le succès de UGraft Zeus®, et font preuve d'une plus grande volonté de pratiquer des procédures d'extraction d'unités folliculaires dans les zones du corps et de la barbe.

L'importance du BHT apparaît comme une avenue prometteuse dans la restauration des cheveux, offrant des remèdes à la calvitie sévère et corrigeant les problèmes de greffes antérieures infructueuses. Les greffes spécialisées comme les sourcils, la barbe et les cils produisent des résultats esthétiques plus naturels en utilisant des caractéristiques de poils correspondantes comparativement aux poils du cuir chevelu, épais, mais sans correspondance.

L'auteur principal de l'étude, le Dr Sanusi Umar de la division de dermatologie de Harbor-UCLA, Torrance, et de la Dr U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, Californie, a souligné : « L'introduction de techniques sensibles à la peau avec le dispositif UGraft Zeus® permet de relever les défis liés aux greffes de poils provenant d'autres zones que le cuir chevelu, ce qui marque un bond important dans la restauration des cheveux perdus, quelle qu'en soit la gravité. »

