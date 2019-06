Une nouvelle structure organisationnelle pour mieux planifier la mobilité au centre-ville

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil de Ville-Marie ont entériné mercredi dernier la création de la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité. Aux côtés des équipes de l'urbanisme et des permis et inspections, se joignent ainsi à cette nouvelle direction les équipes de la circulation et de l'occupation du domaine public, qui relevaient auparavant de la Direction des travaux publics.

Cette nouvelle structure d'aménagement du territoire et de mobilité durable vise à optimiser la planification et la gestion des déplacements dans l'arrondissement pour développer des milieux de vie conviviaux et sécuritaires, favoriser les modes de transport actifs et collectifs et réduire les gaz à effets de serre. En réunissant les expertises de l'aménagement du territoire de la circulation, la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité sera ainsi en mesure de mieux planifier les impacts des chantiers routiers et immobiliers dans les quartiers, tout en protégeant le patrimoine bâti. Le traitement des permis nécessaires à la réalisation des projets d'aménagement du territoire liés à la mobilité sera par ailleurs facilité.

Diverses mesures seront prochainement déployées afin de favoriser la mobilité durable tout en assurant la sécurité des déplacements, d'ici à la présentation du Plan local de déplacements cet automne :

Ajout de feux de circulation avec un temps de passage protégé pour les vélos aux 22 carrefours de la piste cyclable De Maisonneuve, entre la rue Jeanne-Mance et l'avenue Atwater ;

; Marquage de zones de dégagement sécuritaire à certaines intersections;

Réduction de la vitesse maximale à 30 km/h dans les secteurs résidentiels de l'arrondissement.

Rappelons que depuis avril dernier, tout chantier de construction qui occupe un espace public doit désormais assurer la circulation sécuritaire des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite, en plus de prévoir un corridor piéton de 1,5 m. De plus, au cours de la dernière année, 61 saillies de trottoir ont été ajoutées dans l'arrondissement pour sécuriser les intersections.

