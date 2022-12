OTTAWA, le 9 déc. 2022 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) félicite le gouvernement du Canada pour la publication de sa stratégie canadienne pour les minéraux critiques (SMC), une stratégie industrielle du XXIe siècle qui s'appuie sur la force du Canada en tant que principal fournisseur à l'échelle mondiale des minéraux et des métaux produits de façon durable nécessaires pour permettre la transition énergétique.

« La SMC du gouvernement est claire, ciblée et axée sur l'action, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Elle formule une stratégie industrielle de bout en bout qui va de l'exploration à l'exploitation minière, jusqu'aux secteurs manufacturiers essentiels à la lutte contre les changements climatiques. C'est sans doute la stratégie industrielle la plus importante que le pays ait vue depuis des décennies. »

La SMC intègre les investissements importants du gouvernement fédéral dans les minéraux essentiels annoncés dans le budget de 2022 et dans l'Énoncé économique de l'automne, et s'en inspire. L'Énoncé économique de l'automne a également signalé que d'autres budgets seront prévus à l'avenir pour appuyer la mise en œuvre de la SMC. L'AMC est encouragée et enthousiasmée par les possibilités offertes au secteur minier canadien par cette stratégie, en particulier, ainsi que par la possibilité de jouer un rôle clé dans l'édification du Canada de demain. L'AMC est également encouragée par la reconnaissance du fait que tous les paliers de gouvernement doivent faire davantage pour améliorer la rapidité d'approbation des nouveaux projets, tout en maintenant les normes environnementales élevées du Canada et son engagement à l'égard des droits des Autochtones.

« Le Canada a un avantage concurrentiel sur de nombreux pays dans le domaine des facteurs ESG, a ajouté M. Gratton. Notre abondance d'énergie propre signifie que les émissions de carbone pour nos minéraux et nos métaux sont parmi les plus faibles au monde. Nos systèmes de réglementation sont de calibre mondial. Les droits des Autochtones sont respectés par la Constitution et de plus en plus intégrés dans les cadres juridiques. De plus, l'AMC a élaboré et mis en œuvre un programme ESG obligatoire, Vers le développement minier durable, qui s'engage à atteindre des objectifs clés comme la mobilisation des Autochtones, la protection de la biodiversité et les changements climatiques. Le monde a besoin d'un plus grand nombre d'entreprises minières canadiennes et, compte tenu de cela, nous devons trouver des moyens de lancer de nouveaux projets rapidement. Nos alliés et les Canadiens comptent sur nous pour le faire. »

Une enquête récente menée par Abacus Data a révélé un appui sans précédent à l'exploitation minière au Canada, en particulier dans l'espace des minéraux critiques, où près de 90 % des personnes interrogées aiment l'idée que le Canada soit une source privilégiée de minéraux critiques et aimeraient que le gouvernement prenne un certain nombre de mesures pour appuyer cette approche.

M. Gratton a également souligné que la stratégie doit être mise en œuvre dès maintenant, et rapidement. « L'AMC se réjouit à l'idée de travailler avec le gouvernement du Canada pour aider à concrétiser la promesse de la stratégie. La rapidité est importante, car le Canada n'est pas le seul pays à rivaliser pour tirer parti de cette importante occasion que représentent ces minéraux, a déclaré M. Gratton. Plus important encore, la lutte contre les changements climatiques ne peut attendre, et sans les minéraux et les métaux nécessaires pour la combattre, nous échouerons. Le défi à relever est de taille, mais cette stratégie nous met carrément sur la voie du succès. »

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 125 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 22 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 665 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

