TORONTO, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le lancement de FORUS Therapeutics annoncé aujourd'hui, fait entrer une nouvelle société pharmaceutique dans le paysage canadien. Dotée d'une équipe très expérimentée et éprouvée, d'un produit approuvé par la FDA en portefeuille, et d'un important investissement financier garanti, l'entreprise torontoise cherche à offrir des thérapies innovantes contre le cancer aux patients canadiens en plus de nouveaux outils de traitement pour les soignants et les médecins et, à l'avenir, à devenir un partenaire privilégié pour les nouvelles sociétés de recherche établies au Canada.

En vue de son lancement, FORUS a recueilli environ 20 millions de dollars auprès d'investisseurs tels qu'adMare BioInnovations, le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, ainsi que des investisseurs internationaux et institutionnels triés sur le volet.

FORUS a également conclu une entente de distribution exclusive au Canada avec Karyopharm Therapeutics Inc (Nasdaq : KPTI) pour la commercialisation de XPOVIOMD (selinexor), un médicament anticancéreux approuvé par la FDA pour les adultes atteints de myélome multiple et de lymphome. « Nous sommes ravis de ce lancement qui fait suite à notre premier accord de licence visant à offrir un nouveau traitement contre le cancer aux Canadiens », a déclaré Kevin Leshuk, fondateur et président de FORUS.

Le myélome multiple est le deuxième cancer du sang le plus fréquent au Canada. Chaque année, 3 400 Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome multiple et, malheureusement, 1 600 meurent de cette maladie. FORUS soumettra XPOVIOMD à l'approbation de Santé Canada dans les prochains mois.

« Nous appuyons le lancement de FORUS et investissons dans l'entreprise afin de combler une lacune importante de l'écosystème des sciences de la vie au Canada », a déclaré Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d'adMare BioInnovations. « Nous disposons d'une multitude de projets de pointe en santé et d'une industrie en pleine croissance capable de traduire ces recherches en nouvelles thérapies, mais nous avons peu d'entreprises locales susceptibles d'apporter ces innovations directement aux patients canadiens. FORUS contribue à combler cette lacune en reliant les innovations médicales aux soins de santé et aux communautés de patients dans tout le pays. »

« Nous sommes en train de bouleverser le modèle traditionnel de l'entreprise en démarrage », a déclaré M. Leshuk. Les jeunes entreprises biopharmaceutiques commencent généralement par réaliser des recherches préliminaires, puis suivent un processus ardu de traduction de ces recherches en produit, ce qui peut prendre au moins une décennie et s'accompagne d'un taux d'échec élevé. Dans ce cas-ci, FORUS démarre sur des bases solides avec un produit déjà approuvé par la FDA, un investissement considérable et une équipe chevronnée. La société travaillera à identifier et à établir rapidement des partenariats de développement avec des entreprises de recherche canadiennes et des innovations provenant du monde entier.

M. Leshuk cumule plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il a su générer d'importants rendements financiers avec l'équipe fondatrice de FORUS et, depuis 2009, a obtenu 12 homologations de Santé Canada, dont cinq pour le myélome multiple. L'objectif de FORUS est de poursuivre ce succès, et de proposer de nouveaux médicaments de pointe aux Canadiens afin de contribuer activement à l'écosystème de l'innovation en sciences de la vie du pays.

À propos de FORUS Therapeutics

FORUS Therapeutics est une société biopharmaceutique canadienne qui se consacre à la mise au point de nouvelles thérapies différenciées contre les hémopathies malignes et autres formes de cancer. Notre mission est d'apporter des solutions aux patients atteints de cancer, aux soignants, aux médecins et à nos partenaires en accélérant le développement de thérapies uniques et indispensables pour améliorer la vie des patients de manière significative. forustherapeutics.com

À propos d'adMare BioInnovations

adMare est le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, développant l'industrie canadienne des sciences de la vie d'un océan à l'autre. Pour ce faire, nous identifions auprès de partenaires académiques et biotechnologiques de premier plan les découvertes les plus prometteuses sur les plans thérapeutique et commercial afin de créer de nouvelles entreprises d'envergure. Nous fournissons une expertise et les infrastructures adéquates, et les fonds en capital dans le but d'aider les entreprises existantes à se développer, en favorisant leur croissance afin qu'elles deviennent des fleurons de l'industrie canadienne tout en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Le portefeuille d'entreprises d'adMare dénombre quelque 20 entreprises et a attiré plus de 1,15 G$ d'investissements, représentant une valeur combinée de plus de 2,3 G$. admarebio.com

