Une nouvelle série documentaire de Moi et Cie mettra à l'honneur des paramédics d'Urgences-santé !

Les caméras suivront les équipes en action dans les rues de Montréal et Laval durant 12 épisodes

MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Dès jeudi le 18 août 2022 à 20 h 30, une nouvelle série documentaire diffusée sur les ondes de Moi et Cie, une chaîne du Groupe TVA, mettra en vedette vingt paramédics de la Corporation d'urgences-santé en action. Cette série en douze épisodes intitulée Nos paramédics a été réalisée conjointement entre la maison de production Avanti | Toast et Urgences-santé pour montrer les dessous du métier.

La série représente une occasion unique de sensibiliser la population, de faire rayonner la profession de paramédic et de faire naître des vocations.

Nos paramédics (Groupe CNW/Urgences-santé) Caroline Beaudin et Joshua Arruda Aguiar, paramédics et protagonistes de la série. (Groupe CNW/Urgences-santé) Pascale Boies, paramédic et protagoniste de la série Nos paramédics. (Groupe CNW/Urgences-santé)

« Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir eu l'occasion de collaborer avec Avanti | Toast et le diffuseur, Groupe TVA, dans le cadre de la production de cette toute nouvelle série. Dans le contexte actuel où le recrutement constitue un défi, nous croyons qu'il s'agit d'une extraordinaire vitrine pour rejoindre les jeunes et les gens à la recherche d'une carrière stimulante et hors du commun » affirme le président et directeur général de la Corporation, M. François Charpentier.

Toucher le Québec en entier par leur humanité

Dans le cadre de la réalisation de cette nouvelle série documentaire, l'équipe de tournage a suivi les protagonistes sur différentes interventions pendant leur quart de travail. Les épisodes démontrent l'empathie, le dévouement et la passion dont font preuve les paramédics au quotidien.

« Les protagonistes de l'émission font honneur à la profession, tant par leur propos que par les gestes qu'ils posent. Ce sont de dignes représentants des 1 100 paramédics de la Corporation d'urgences-santé ! J'espère que le Québec sera touché par leur humanité » conclut M. Charpentier.

Par ailleurs, Pascale Boies, une des paramédics de la série, témoigne de la réalité des images qui ont été capturées : « La série montre le travail réel que nous faisons au quotidien : les défis qu'on rencontre, la gamme d'émotions auxquelles on peut être confrontées et les difficultés qui peuvent en découler. Elle témoigne aussi du profond sentiment d'accomplissement qu'on retire du fait de venir en aide à des gens vulnérables ».

La Corporation d'urgences-santé recrute en continu des paramédics, des répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence, des préposé(e)s à la mise en service des véhicules et plusieurs autres titres d'emploi. Ceux et celles qui souhaitent se joindre à l'action peuvent consulter les offres d'emploi.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie près de 1 700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

Plusieurs protagonistes de la série Nos paramédics sont disponibles pour accorder des entrevues en français et en anglais. Ils et elles pourront partager davantage d'expériences et d'anecdotes et transmettre des commentaires inédits sur leur métier extraordinaire.

