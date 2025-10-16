Cet automne, MEC Laval affiche ses couleurs avec un nouveau look, une gamme de produits élargie et plus d'événements dans la communauté.

LAVAL, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Mountain Equipment Company (MEC), le détaillant de matériel de plein air le plus digne de confiance du Canada, insuffle une fraîcheur nouvelle à son magasin de Laval et invite pour l'occasion la communauté à venir célébrer au 2615, boulevard Daniel-Johnson, voisin du CF Carrefour Laval.

MEC Laval se réinvente avec un nouvel espace vibrant et une sélection de produits plein air encore plus inspirante. Post this Une nouvelle saison pour le magasin MEC de Laval (Groupe CNW/Mountain Equipment Company)

Forte d'une croissance soutenue et d'un dynamisme renouvelé depuis qu'elle est à nouveau canadienne, l'entreprise donne un second souffle à son magasin de Laval afin de mieux répondre aux besoins de la communauté de plein air du Québec. MEC souhaite ainsi devenir une destination qui combine les plus grandes marques régionales et mondiales du plein air et une expertise approfondie de la région, tout en renforçant ses liens avec la communauté.

Depuis 2016, MEC Laval attire les Québécois et les Québécoises qui souhaitent s'équiper pour la pratique d'activités de plein air, que ce soit pour faire de la raquette dans les Laurentides, du ski dans Lanaudière ou du camping et de l'escalade partout dans la province. Près d'une décennie plus tard, il se réinvente pour mieux servir la communauté locale.

" Ayant moi-même passé toute ma vie sur les sentiers et les pistes du Québec, je sais à quel point les activités de plein air font partie intégrante de notre identité", soutient Shaun Campbell, directeur régional de MEC. " En revampant notre magasin de Laval, notre objectif est de créer un véritable point de rencontre pour la communauté, soutenu par notre personnel expert, et axé sur des activités quatre saisons et des relations solides avec les groupes et organismes de plein air qui font rayonner la région. Notre équipe vit ces aventures aux côtés de nos membres, et nous adorons aider les familles et les adeptes de plein air à acquérir les compétences, le matériel et la confiance nécessaires pour profiter de tout ce que le Québec a à offrir, toute l'année."

Bien que nous soyons fiers de tous nos magasins au Québec, nous souhaitons intégrer plus profondément le magasin MEC de Laval dans la culture locale du plein air afin de créer une expérience riche et passionnante en magasin pour sa clientèle et les marques locales.

"À Laval, notre équipe des achats a préparé un assortiment qui rassemble le meilleur du matériel pour les aventures en plein air", explique Chris Speyer, chef du marchandisage de MEC. "Les membres verront davantage de marques de renommée mondiale qu'ils adorent, comme Patagonia, Arc'teryx, The North Face, Salomon et Rossignol, et une présence accrue de marques canadiennes et québécoises telles que Ciele, Kombi, Norda, Indyeva, Kamik, etc. Ces produits sont inspirés des sentiers et des terrains de jeux explorés chaque jour par les Québécois et les Québécoises, et nous sommes fiers de les rassembler sous un même toit. "

La sélection élargie de produits n'est que le début de l'expérience enrichie à laquelle la clientèle de MEC aura droit dans la nouvelle mouture du magasin. Les visiteurs y trouveront un atelier de ski et de vélo offrant un service complet, un personnel expert qui connaît la région et pratique les activités proposées, et un engagement renouvelé envers la communauté grâce à des ateliers saisonniers, à des démonstrations de produits et à des partenariats avec des groupes de plein air de la région.

MEC Laval est conçu pour devenir un véritable point de rencontre pour les Québécois et les Québécoises qui profitent du plein air toute l'année. Que ce soit pour acquérir de nouvelles connaissances, trouver le matériel adapté à chaque activité ou faire la rencontre d'autres adeptes, les fins de semaine en plein air commencent chez MEC.

Nous vous invitons à venir célébrer le plein air et découvrir le MEC Laval revampé pendant la fin de semaine du 25 et 26 octobre.

L'événement proposera des activités interactives autour des marques, des démonstrations animées par des experts et des rencontres avec des organismes de plein air de la région. La clientèle présente au cours de la fin de semaine découvrira en exclusivité notre nouveau matériel d'hiver et pourra profiter d'offres spéciales en magasin pour célébrer.

À ne pas manquer :

La distribution le samedi et le dimanche de nos populaires sacs-cadeaux aux 50 premiers visiteurs (nous attendons beaucoup de monde, alors arrivez tôt!)

Le tirage d'une carte-cadeau MEC de 1 000 $ et de manteaux haut de gamme d'Arc'teryx

Un kiosque d'impression sur T-shirts d'Arc'teryx

Gravure personnalisée avec Hydro Flask

Des ateliers sur la superposition de vêtements, les activités en sentier et le camping d'hiver, ainsi que des jeux et animations avec nos partenaires de plein air

Détails de l'événement

MEC Laval

2615, boulevard Daniel-Johnson, Laval

Le 25 octobre 2025, de 9h à 15h

Le 26 octobre 2025, de 10h à 15h

