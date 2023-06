OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Bien que le soutien par les pairs soit largement pratiqué dans les populations de militaires et vétérans pour aider à se rétablir des blessures liées au service ainsi qu'à s'adapter à la situation après le service, il peut être difficile de trouver les programmes et les services de soutien par les pairs qui sont offerts aux vétérans et à leurs familles dans l'ensemble du Canada.

En réponse au besoin croissant d'accéder à ce soutien spécialisé, l'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille a lancé un répertoire en ligne et une carte interactive des services canadiens de soutien par les pairs pour les vétérans et leur famille. Les données qui ont servi à créer cette ressource ont été recueillies par l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique (ICRTSP) et échangées avec l'Institut Atlas.

Jusqu'à maintenant, l'étendue des activités de soutien par les pairs pour les vétérans n'a pas été documentée au Canada, et il n'y a pas non plus de lignes directrices et de normes en place pour appuyer ces activités propres à cette collectivité particulière, selon Fardous Hosseiny, président et chef de la direction de l'Institut Atlas. « Le soutien par les pairs s'est révélé efficace pour promouvoir le bien-être dans divers contextes », a déclaré M. Hosseiny, ajoutant que dans le cadre de son service, le personnel militaire est formé pour s'entraider et que l'éthique du soutien mutuel persiste dans la vie après le service, le soutien par les pairs se produisant souvent spontanément parmi les vétérans. « Nous savons, grâce à notre engagement auprès des vétérans et de leur famille, que le soutien par les pairs est un élément important de leur parcours de rétablissement. Nous visons à créer un outil utile qui assure l'accès au système canadien de soutien par les pairs. »

La page Web interactive, hébergée par l'Institut Atlas et guidée par un comité consultatif, comporte à la fois une carte et une liste indiquant où les services sont offerts et quels services sont offerts n'importe où au pays. Le comité consultatif est composé de personnes de partout au Canada qui travaillent ou ont travaillé dans le domaine du soutien par les pairs pour les vétérans et leur famille aux niveaux national, provincial et local. Leurs contributions ont été inestimables pour la réussite de ce projet. De plus, les personnes à la recherche de soutien peuvent filtrer par termes, comme la modalité, la langue, le coût, l'emplacement et le respect de la vie privée/confidentialité, entre autres. À l'heure actuelle, il y a 62 programmes qui proviennent de 40 organisations uniques.

L'Institut Atlas et l'ICRTSP collaborent également à un réseau qui élaborera des lignes directrices sur les pratiques exemplaires pour appuyer la prestation de soutien par les pairs aux vétérans canadiens, au personnel de la sécurité publique et à leurs familles. Ce réseau compte 41 membres d'un océan à l'autre. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'organe directeur officiel ou de lignes directrices normalisées qui sont propres au soutien par les pairs pour la communauté des vétérans du Canada.

M. Hosseiny a ajouté que la normalisation de la prestation de soutien par les pairs contribuera à assurer l'uniformité dans des domaines comme la formation, les attentes à l'égard des pairs aidants et la capacité d'évaluer la qualité du service. « La promotion de lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de soutien par les pairs est au cœur de ce travail, ainsi que la création d'un espace pour établir des liens entre les pairs et les aidants, et la promotion des connaissances sur le soutien par les pairs. »

Pour accéder à la carte du soutien par les pairs, visitez atlasveterans.ca/repertoire-des-programmes-de-soutien-par-les-pairs.

À PROPOS DE L'INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLE

L'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille collabore à la fois avec les vétérans, leur famille, les fournisseurs de services et les chercheurs en vue de rapprocher la recherche et la pratique. Il entend ainsi permettre aux vétérans et familles d'obtenir les meilleurs soins et mesures de soutiens possibles sur le plan de la santé mentale. Au départ, l'Institut Atlas a été créé en qualité de centre d'excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l'entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.

SOURCE Institut Atlas pour les vétérans et leur famille

Renseignements: [email protected]