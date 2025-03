Une nouvelle résidence pour la grande famille des Bâtisseurs dans le Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Les Résidences des Bâtisseurs renforce son ancrage dans le Bas-Saint-Laurent avec l'acquisition de la résidence du Havre de L'Estuaire, à Rimouski.

Les Résidences des Bâtisseurs est désormais l'unique propriétaire et gestionnaire de la résidence du Havre de L'Estuaire, à la suite d'une transaction conclue récemment. Cette acquisition renforce sa présence dans le Bas-Saint-Laurent, s'ajoutant aux résidences des Bâtisseurs de La Pocatière, de Rivière-du-Loup et de Matane, déjà détenues par l'entreprise.

Sébastien Gauthier, président des Résidences des Bâtisseurs, se réjouit de cette acquisition : « Nous sommes très heureux d'accueillir les résident.es et employé.es de la Résidence du Havre de L'Estuaire au sein de la grande famille des Bâtisseurs. Cette acquisition reflète parfaitement notre vision des milieux de vie que nous souhaitons offrir. L'investissement réalisé vient renforcer notre présence dans le Bas-Saint-Laurent, où nous comptons désormais quatre résidences. Nous sommes fiers de contribuer activement au dynamisme des communautés partout au Québec. »

Faits saillants

Ajout de 356 appartements destinés aux retraités autonomes et semi-autonomes.

destinés aux retraités autonomes et semi-autonomes. La résidence du Havre de l'Estuaire propose des studios, ainsi que des appartements de types 2 ½, 3 ½, 4 ½ et 5 ½, en plus d'espaces de services de santé pour les personnes en perte d'autonomie.

l'Estuaire propose des studios, ainsi que des appartements de types 2 ½, 3 ½, 4 ½ et 5 ½, en plus d'espaces de services de santé pour les personnes en perte d'autonomie. Les Résidences des Bâtisseurs détient ou gère désormais plus de 6 000 appartements à travers le Québec.

à travers le Québec. L'entreprise emploie près de 1 600 personnes.

À propos des Résidences des Bâtisseurs

Les Résidences des Bâtisseurs forme un réseau fièrement québécois, dédié à créer des milieux de vie où la chaleur humaine, l'innovation et l'engagement communautaire s'unissent pour enrichir le quotidien des ainés. Depuis 2003, Les Résidences des Bâtisseurs a développé, acquis et gère aujourd'hui 26 résidences pour retraités à travers le Québec, témoignant de son rôle essentiel dans le dynamisme des régions et le bien-être de ses résidents. Implantées dans des régions clés telles que le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, l'Estrie, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, elles se positionnent comme des piliers régionaux importants.

SOURCE Résidences des Bâtisseurs

Informations : Marco Toucado, Directeur principal, Vente et mise en marché, Les Résidences des Bâtisseurs, 438 350-0911, [email protected], Batisseurs.ca