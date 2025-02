Une nouvelle référence en puissance de recharge et expérience client chez Filgo - La première borne ABB E-mobilité A400 arrive au Québec!

LAVAL, QC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Filgo, leader québécois dans le transport et la distribution d'énergies, inaugure aujourd'hui la toute première borne de recharge A400 d'ABB E-mobilité pour véhicules électriques au Québec. Cette borne est en mesure de délivrer la puissance la plus importante disponible à ce jour dans cette province sur un seul pistolet de recharge, soit 400 kW. Elle redéfinit les standards de la recharge rapide, et est désormais disponible à la station Filgo-Shell Marcel-Villeneuve.

Cette avancée renforce le partenariat stratégique établit entre Filgo et ABB E-mobilité visant à fournir des solutions de recharge ultra-rapide, innovantes et fiables, tout en accélérant la transition vers la mobilité électrique.

Ce déploiement a été rendu possible grâce à la collaboration de partenaires clés pour Filgo, notamment ABB E-mobilité, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCILaval), l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), et Malco Électrique.

« Filgo accélère l'expansion de son réseau de bornes de recharge rapide à travers le Québec, transformant ses stations en pôles multi-énergies offrant diverses énergies propres et durables. Notre collaboration avec ABB E- mobilité s'inscrit dans notre engagement à offrir des solutions de recharge rapides et innovantes. L'inauguration de la toute première borne A400 au Québec dans l'une de nos stations établit une nouvelle référence en matière de puissance et d'expérience de recharge. Au-delà de notre réseau, nous offrons des solutions de recharge clé en main pour les véhicules légers et les camions, jouant un rôle de catalyseur dans la transition énergétique. Nos clients et partenaires méritent ce qu'il y a de mieux, et cette avancée illustre notre engagement à leur fournir les technologies les plus performantes. Ce n'est que le début! » - Wassim Kanso, Directeur principal, Transition Énergétique chez Filgo.

« Déployer la borne A400 et offrir la solution de recharge la plus avancée et la plus fiable constituent la première étape d'une collaboration à long terme avec Filgo. Ensemble, nous priorisons l'innovation et offrons des améliorations concrètes aux automobilistes du Québec », - Brandt Hastings, Président d'ABB E-mobilité pour l'Amérique du Nord.

« Pour décarboner le secteur des transports au Québec, on doit se doter d'un réseau de bornes de recharge performant. C'est en ayant des infrastructures comme celle-ci qui nous permettra de poursuivre l'électrification de nos transports, un élément clé dans nos objectifs de transition énergétique. » - Christopher Skeete, Ministre délégué à l'Économie et l'innovation, Ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose.

« L'installation de la borne A400 à Laval est un exemple marquant de collaboration réussie entre acteurs économiques et leaders technologiques pour offrir des solutions novatrices aux citoyens et aux entreprises. Ce projet illustre parfaitement l'importance de travailler ensemble pour réaliser notre 'Vision zéro déchet 2040' et bâtir une économie locale plus verte et résiliente, tout en positionnant Laval comme un chef de file en transition durable et profitable. » - Caroline De Guire, présidente-directrice générale de la CCILaval.

Les avantages pour le client

La borne A400 est conçue pour une utilisation intuitive du client. L'écran et l'interface de 32 pouces guident les automobilistes depuis leur arrivée à la borne jusqu'à la fin de leur session de chargement. La technologie utilisée pour l'interface garantie le bon fonctionnement, même par mauvaises intempéries.

Les modules d'alimentation développés chez ABBE-mobilité permettent des sessions de charge plus puissantes à l'intérieur d'une borne plus compacte, constituant un atout majeur pour son déploiement dans les stations-service où l'espace est souvent restreint. Ainsi, le client profite d'une vitesse de charge rapide allant jusqu'à 400 kW tout en chargeant un seul véhicule. Pour les utilisateurs, c'est une expérience de recharge haut de gamme sur toute la ligne.

L'installation de la borne A400 à Laval témoigne de l'engagement de Filgo à faire progresser l'électrification et à être un joueur clé en matière de transition énergétique au Québec et dans l'Est du Canada. La mise en place de la borne A400 aujourd'hui s'inscrit dans cette vision.

À propos de Filgo

Filgo est une société québécoise, leader dans le transport et la distribution d'énergies, ainsi qu'un important opérateur d'un réseau de dépanneurs. Depuis plus de 65 ans, l'entreprise contribue à chauffer les foyers et à faciliter la mobilité des Québécois. Elle est animée par la volonté de rester près des besoins de ses clients et de leur répondre adéquatement. Avec son fort ancrage local au Québec et sa volonté de desservir l'Est du Canada, l'entreprise se distingue dans le secteur des énergies propres et durables et s'implique activement dans la transition énergétique.

À propos d'ABB E-mobilité

ABB E-mobilité est un leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), contribuant à façonner un avenir de mobilité plus durable et plus performant. De la recharge haute puissance pour les haltes routières aux solutions adaptées aux véhicules particuliers et aux flottes d'autobus et de camions électriques, ABB E-mobilité répond aux besoins des fabricants d'équipements pour VE, des opérateurs de réseaux de recharge et des sociétés de transport du monde entier. Avec environ 1 400 employés à l'échelle internationale, l'entreprise a déployé plus de 50 000 chargeurs haute puissance et électrifié plus de 10 000 sites à travers le globe.

Information : Filgo, Wassim Kanso, Directeur principal, Transition énergétique, [email protected]; Mélanie Côté, Conseillère principale - Communications, [email protected]; ABB E-mobilité, Matthew Bartolone, Chef des solutions publiques, Amérique du Nord, [email protected]; Sophie St-Louis, Gestionnaire de ventes, [email protected]; Phil Johnson, Responsable médias pour ABB E-mobilité, Si des médias veulent en savoir plus sur la technologie de la borne A400., [email protected]