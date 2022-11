OTTAWA, ON, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada (POC) sont heureux d'annoncer que leur Programme de soins aux animaux remanié a fait l'objet d'un examen indépendant et a été reconnu par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE). Le processus a permis de confirmer que le programme d'évaluation répond à toutes les exigences énoncées dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et des pondeuses. Cette étape importante a été franchie après un processus pluriannuel qui a suivi le solide Cadre pour l'élaboration des programmes d'évaluation des soins des animaux du CNSAE et le résultat renforce davantage l'engagement continu des POC envers des normes rigoureuses de bien-être des animaux.

« Le Canada compte plus de 1200 producteurs d'œufs situés dans toutes les provinces et dans les Territoires du Nord-Ouest qui respectent des pratiques de classe mondiale en matière de soins des animaux », affirme Roger Pelissero, président des POC. « C'est parce qu'ils respectent des normes rigoureuses, font l'objet d'audits réguliers et que des mécanismes sont en place pour tenir tout le monde responsable. La reconnaissance d'aujourd'hui confirme que notre secteur a adopté entièrement les exigences du Code de pratiques de notre industrie, ce qui renforce la confiance à l'égard de notre approche. »

« Félicitations aux Producteurs d'œufs du Canada pour avoir obtenu la reconnaissance du CNSAE pour leur programme d'évaluation des soins aux animaux à la ferme », a déclaré Jackie Wepruk, directrice de la Division du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. « On n'insistera jamais assez sur l'importance de ce niveau élevé d'assurance. Il fournit aux industries canadiennes de l'élevage un mécanisme pour maintenir et renforcer leur acceptabilité sociale auprès du public. Il offre également à l'industrie alimentaire en général un moyen puissant de fournir aux clients et aux consommateurs l'assurance que leurs produits répondent aux attentes en matière de bien-être des animaux. »

Le Cadre pour l'élaboration des programmes d'évaluation des soins des animaux du CNSAE est fondé sur le consensus et fait appel à des intervenants de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, y compris des représentants des secteurs de la vente au détail et de la restauration, des scientifiques et des vétérinaires, des experts du bien-être des animaux, des agriculteurs et des représentants du gouvernement. De concert avec les codes de pratiques nationaux élaborés sous la direction du CNSAE, les programmes d'évaluation des soins des animaux - comme le Programme de soins aux animaux des POC - jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les animaux d'élevage soient traités au moyen de pratiques de gestion et de bien-être saines qui favorisent la santé et le bien-être des animaux.

Le Programme de soins aux animaux, d'échelle nationale, des POC comprend des inspections régulières et des audits réalisés par des tiers auditeurs pour tenir les producteurs responsables et veiller à ce que les normes soient appliquées de façon uniforme partout au pays. Un Programme de soins aux animaux remanié a été lancé plus tôt ce mois‑ci, et les producteurs s'adaptent activement aux nouvelles mesures. Ce programme national de soins aux animaux est également le fondement du programme de certification Assurance qualité des œufsMC (AQO®) des POC, une initiative à l'échelle de l'industrie qui certifie que les œufs canadiens sont produits conformément à des normes strictes en matière de salubrité des aliments et de bien-être des animaux.

Le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage

Le CNSAE est un partenariat de collaboration entre divers acteurs qui travaillent ensemble aux soins et au bien-être des animaux d'élevage. Les membres du CNSAE appuient des processus robustes pour l'élaboration ou le renouvellement des codes de pratiques pour le soin et la manipulation des animaux d'élevage. Le CNSAE est maintenant une division du Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage. Pour plus de détails au sujet du CNSAE et du processus d'élaboration des codes, visitez www.nfacc.ca .

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

SOURCE Les Producteurs d’oeufs du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Elissa Zaks, Agente principale des affaires publiques, Les Producteurs d'œufs du Canada, [email protected], 343-777-6433