L'entreprise a lancé la campagne à la suite d'une étude récente 1 qu'elle a commandée et qui a révélé que même si 92 % des Canadiens savent qu'il leur incombe de protéger l'environnement, 52 % ne savent pas par où commencer et près de la moitié (42 %) sont déroutés par la terminologie environnementale, telle que « carboneutralité » et « agriculture régénératrice ». Pour aider à comprendre la durabilité, l'entreprise offre le Lexique vert des Aliments Maple Leaf qui simplifie la terminologie environnementale complexe et la définit d'une manière qui peut être comprise par toute la famille. Le lexique fournit également « Petits changements, grandes répercussions », des conseils qui offrent des mesures écologiques faciles à adopter afin de préserver la planète pour les générations futures.

Le changement climatique, les émissions de carbone… et la confusion

Depuis des décennies, les Canadiens sont bombardés de messages qui brossent le portrait d'une planète en détresse et pourtant, la recherche a révélé que moins de la moitié (44 %) des consommateurs peuvent définir de façon précise le terme « carboneutralité ». En favorisant la compréhension, les Aliments Maple Leaf espère habiliter les Canadiens à agir.

« Les petits changements peuvent avoir une grande incidence sur l'environnement, non seulement à l'occasion du Jour de la Terre, mais tous les jours. Alors que les Canadiens ont les meilleures intentions, notre recherche révèle qu'il existe un manque de connaissances. Il est temps de laisser notre fierté de côté et de nous renseigner sur les termes techniques, affirme Tim Faveri, vice-président, Durabilité et valeurs partagés chez les Aliments Maple Leaf.

En espérant sensibiliser davantage, les spécialistes de la durabilité chez les Aliments Maple Leaf ont compilé un Lexique vert incontournable qui met l'accent sur 12 termes environnementaux souvent recherchés par les internautes, offre des moyens simples de prendre soin de la planète et encourage les familles à participer lors du Jour de la Terre et à l'avenir.

Les cinq termes les plus recherchés par mois, au moment de la compilation2, comprenaient :

Climate Change (Changement climatique) Global Warming (Réchauffement de la planète) Renewable Energy (Énergie renouvelable) Greenhouse Gas (Gaz à effet de serre) Fossil Fuels (Combustibles fossiles)

Pourquoi les Aliments Maple Leaf mène la charge

L'industrie des produits de protéines joue un très grand rôle en nourrissant des milliards de personnes, mais elle consomme aussi des ressources et a donc des répercussions sur notre planète. En tant que la première grande entreprise alimentaire au monde à devenir carboneutre, les Aliments Maple Leaf s'efforce continuellement à produire les aliments d'une façon plus durable et à favoriser une industrie de produits de protéines plus durable. Les Aliments Maple Leaf est déterminée à trouver des moyens novateurs de réduire son empreinte carbone à l'aide d'initiatives qui réussissent à réduire son utilisation d'eau et d'énergie, à réduire les déchets et à utiliser des emballages écologiques.

L'entreprise est persuadée que le meilleur moyen de stimuler le changement consiste à confronter les défis environnementaux et sociaux considérables auxquels nous faisons face en tant que société. C'est ainsi que les Aliments Maple Leaf a été placée au troisième rang mondialement et au premier rang en Amérique du Nord à l'indice 2021 Coller FAIRR Protein Producer Index, le seul classement mondial complet de la durabilité chez les 60 plus grands producteurs de protéines animales cotés en bourse.

Pour accéder au Lexique vert des Aliments Maple Leaf et découvrir de petits changements que chacun peut apporter afin de produire une grande incidence sur la planète, visitez : https://www.mapleleaf.ca/fr/carboneutre/lexique-vert

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country Naturals® Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

