Une nouvelle recherche montre que les entreprises rigoureuses sur le plan de la cybersécurité surpassent de 7 % l'indice de référence du marché

Les investisseurs sont très préoccupés par le cyberrisque qui touche leur portefeuille de placements. Un sondage sur l'investissement responsable mené en 2019 par la RBC a révélé que la cybersécurité est le principal risque lié à l'environnement, à la société et à la gouvernance (ESG) pour les investisseurs. Une enquête récente menée par le EY Center for Board Matters auprès de plus de 60 investisseurs institutionnels, dont les actifs sous gestion totalisent 35 billions de dollars, a révélé que la cybersécurité représentera la troisième menace en importance envers la réussite stratégique des sociétés de portefeuille au cours des trois à cinq prochaines années.

L'indice Solactive BitSight Cyber Risk aide les investisseurs à tenir compte du cyberrisque dans leurs décisions d'investissement. En recueillant de façon continue et non intrusive les données sur le rendement en matière de cybersécurité d'organisations mondiales, BitSight fournit des analyses quantitatives, objectives et validées, évitant ainsi les problèmes de collecte de données habituellement associés aux investissements dans l'ESG. L'indice Solactive BitSight Cyber Risk peut être utilisé comme point de référence ou sous-jacent direct de produits financiers comme les FNB ou des produits structurés dans les cinq compilations d'univers indiciel suivantes : marché américain, marché européen, marchés développés, marché de l'Asie-Pacifique et marché américain des technologies.

La cybersécurité représente à la fois un risque et une opportunité pour les investisseurs

Une nouvelle analyse de l'énergie solaire des cotes de sécurité de BitSight démontre qu'investir dans des entreprises performantes en cybersécurité peut en fait produire des rendements plus élevés. Jusqu'à présent, les investisseurs considéraient principalement la cybersécurité comme un risque pour le portefeuille; des recherches montrent que les cours des actions chutent en moyenne de 7,27 % sur une période de deux semaines après la divulgation publique d'une violation. En tirant parti des données de BitSight, Solactive observe un signal clair selon lequel les entreprises qui affichent un solide rendement en matière de cybersécurité obtiennent également un rendement financier supérieur à leurs homologues du marché. Ce constat est cohérent avec une recherche indépendante antérieure qui montre que BitSight fournit la seule cote de sécurité statistiquement corrélée à une réduction du risque d'atteinte à la sécurité.

Solactive a créé cinq indices de cyberrisque composés de la tranche de 25 % des entreprises les plus performantes en matière de cybersécurité, selon les mesures de BitSight. Les versions de l'indice Cyber Risk du marché américain, du marché européen, des marchés développés et du marché de l'Asie-Pacifique présentent toutes un rendement nettement supérieur aux points de référence de leurs marchés respectifs d'environ 1 % à 2 % par année. Dans la version du marché des technologies aux États-Unis, l'indice Cyber Risk a enregistré un rendement supérieur au point de référence de 7 % par année.

L'impact de la recherche et du partenariat sur le marché

Steve Harvey, directeur général, BitSight : « BitSight est le moteur d'une nouvelle ère, où le cyberrisque est intégré à toutes les décisions concernant le marché. Un rendement solide et mesurable en matière de cybersécurité contribue à se démarquer au sein du marché. Cette recherche sans précédent fondée sur les données uniques de BitSight aura une incidence non seulement sur les points de vue des investisseurs sur la cybersécurité, mais aussi sur la façon dont les membres de la haute direction et les professionnels de la sécurité gèrent et mesurent le rendement en matière de cybersécurité au sein de leur organisation. Pour BitSight, il s'agit d'une autre validation statistique indépendante de nos cotes de sécurité de premier plan sur le marché, ce qui confirme la raison pour laquelle le marché mondial (les investisseurs, les assureurs, les gouvernements et les entreprises) fait confiance à la plateforme BitSight et l'utilise. »

Timo Pfeiffer, chef des marchés, Solactive : « Pour Solactive, il a toujours été crucial de traiter des sujets selon des perspectives différentes des perspectives traditionnelles. Cette attitude montre pourquoi nous souhaitions travailler avec BitSight à créer nos nouveaux indices Solactive BitSight Cyber Risk, puisque les deux entreprises ont saisi l'énorme potentiel de l'investissement dans l'ESG consacré à la cybersécurité. Étant donné que les entreprises sont de plus en plus dépendantes d'une infrastructure de cybersécurité efficace, cet indice reflète l'importance cruciale de cet aspect de la durabilité encore sous-estimé. »

À propos de Solactive AG

Solactive AG est un fournisseur d'indices novateur qui se concentre sur l'élaboration, le calcul et la distribution d'indices sur mesure pour toutes les catégories d'actifs. En janvier 2019, Solactive AG desservait environ 400 clients en Europe, en Amérique et en Asie, ayant investi environ 200 milliards de dollars investis dans des produits liés à des indices calculés par l'entreprise à l'échelle mondiale, principalement par l'intermédiaire de 380 fonds négociés en bourse d'un certain nombre de fournisseurs bien connus. Solactive AG a été fondée en 2007 et son siège social se trouve à Francfort.

À propos de BitSight

BitSight transforme la façon dont les organisations gèrent les risques liés à la cybersécurité. La plateforme d'évaluation de la sécurité de BitSight applique des algorithmes sophistiqués, produisant des cotes de sécurité quotidiennes allant de 250 à 900, pour aider les organisations à gérer leur propre rendement en matière de sécurité, à atténuer les risques posés par des tiers, à souscrire des polices de cyberassurance, à faire preuve de diligence financière et à évaluer le risque global. BitSight, qui compte plus de 2 100 clients internationaux et mise sur le plus grand écosystème d'utilisateurs et de renseignements, est la référence en matière d'évaluation de la sécurité. L'entreprise a été reconnue par Fast Company comme étant l'entreprise la plus novatrice en 2020. Pour en savoir plus, consultez le www.bitsight.com, lisez notre blogue ou suivez-nous sur Twitter à @BitSight.

